كارتيرون يرحل من الاهلى بعد ضياع البطولتين

بعد توليه مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى فى بداية الصيف الماضى وتسلمه راية التدريب للفريق خلفا لحسام البدرى الذى استقال بسبب سوء نتاءجه مع الفريق وبعد مدة ليست بالطويلة يرحل ايضا كارتيرون لنفس السبب عقب ضياع بطولتين من فريق الاهلى احداهما افريقية والاخرى عربية.

فبعد ضياع البطولة الافريقية امام نادى الترجى التونسى بعد ان كان النادى الاهلى قاب قوسين او ادنى من تحقيقها انتظرت جماهير النادى تعويض ذلك فى بطولة الشخ زايد للاندية الابطال ولكن اتت الرياح بما لم تشتهى السفن ويخرج الاهلى منها ايضا ولكن هذة المرة على يد الوصل الاماراتى بعد تعادله ليزيد ذلك جماهير الاهلى حزنا وتسجل كبوة اخرى للمارد الاحمر.

وعقب انتهاء المباراة يقررمجلس ادارة النادى اقالة كلامن “كارتيرون” المدير الفنى للفريق و”مايكل ليونمان” مدرب الاحمال للنادى وتعين “محمد يوسف”ميرا فنيا مؤقتا و”سيد عبد الحفيظ”مديرا للكرة بالنادى .

وبعد اقالته تلقى كارتيرون العديد من العروض للتدريب سواء فى مصر اوخارجها ولكن بعد تدريب النادى الاهلى لا اعتقد ان كارتيرون لن يدرب ناديا مصريا اخر لانه بذلك يكون كمن يسير للوراء ومن ضمن العروض المقدمة لكارتيرون تدريب منتخب تونس .

ولعب الاهلى تحت قيادة مدربه كارتيرون ٢١مباراة فاز فيها الاهلى ١٢مباراة وتعادل فى ٦مباريات ومنى بالهزيمة فى ٣ مباريات منها مباراته الفاصلة فى البطولة الافريقية امام الترجى التونسى .

وسجل باتريس كارتيرون التدريبى حافل حيث انه درب العديد من الاندية منها كان وديجون فى فرنسا ودرب ايضا منتخب مالى ونادى تى بى مازيمبى والنصر السعودى .

وعقب اقالته توجه كارتيرون برسالة لجماهير الاهلى على حسابه على تويتر قال فيها “اصدقاءى الاعزاء من الصعب ان اخبركم كم احبكم لقد تحول حلمى الى حقيقة بتدريب الاهلى وسامحونى على ضياع الكاس واتمنى لكم الافضل”