أحسب قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادات أسعار الكهرباء الجديدة

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، عن الزيادات المتوقعة في أسعار الشرائح للعام المالي “2019- 2020″،وأعن شاكر أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وانه سيتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.

وفي هذا المقال يمكنك معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، والتى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لجداول الأسعار الجديدة والتى تم الاعلان عنها اليوم الثلاثاء، من قبل وزير الكهرباء، فى مؤتمر صحفى.

أحسب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو المقبل حسب استهلاكك:

– في حالة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها

– في حالة استهلاك 100 كيلو وات ساعة شهريا (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها

– في حالة استهلاك 200 كيلو وات شهريا (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن ١٠٦ جنيهات بدلا من 78 جنيها)

– في حالة استهلاك 300 كيلو وات (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها).

– في حالة استهلاك400 كيلو وات (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها)

– في حالة استهلاك 500 كيلو وات ساعة (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها).

– في حالة استهلاك 600 كيلو وات ( ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها).

– في حالة استهلاك 650 كيلو وات (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462 جنيه و نصف جنيه).

– في حالة استهلاك 750 كيلو وات (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607 جنيه و نصف جنيه)

– في حالة استهلاك ألف كيلو وات (ستكون قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيه بدلا من 944 جنيه)

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