قرض السيارة 2019 | بالتقسيط في ثلاث بنوك (الأهلي المصري – القاهرة – مصر)

يسعى الكثير لللحصول على سيارة بالتقسيط تحت بند قرض السيارة الذي تخصصه البنوك لعملائها، وبالتالي سوف نوضح تفاصيل قروض السيارات بالتقسيط واهم الشروط وذلك في بنوك مختلفة، منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، كما يمكنكم معرفة كيفية الحصول على قروض بدون ضمانات تصل إلى مليون جنيه، وبالرجوع إلى صلب الموضوع وهو الحصول على سيارة بالتقسيط عن طريق إقراض البنوك فهى خدمة شائعة في البنوك وهى من خلالها يتم العمل على زيادة مبيعات القروض للبنوك بفائدة متناقصة، وهى تحقق نسبة كبيرة من الآمان لأموال البنوك، ولهذا فان معظم البنوك تتنافس في تقديم خدمة قرض السيارة لعملائها، وتقديم الخدمة بشكل مناسب للجمهور.

قرض السيارة بالتقسيط من البنك الأهلي المصري

يمنح البنك الأهلي المصري قروض على السيارات وتفاصيل قرض السيارة من البنك الاهلي المصري كما يلي:

البنك نسبة التمويل الحد الأدنى الحد الأعلى مدة السداد نسبة الفائدة الأهلي المصري 100% من ثمن السيارة 20 ألف جنيه مليون جنيه عام – 7سنوات 20 متناقصة

شروط الحصول على سيارة بالتقسيط من البنك الأهلي

لا يقل السن عن 21 عاماً.

لا يزيد السن عن 60 عاماً وذلك عند موعد سداد القسط الأخير.

لا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه.

كما أن المصروفات الإدارية لقرض السيارة يتراوح بين 1.5% إلى 2% للقروض التي تزيد مدتها عن 5 سنوات.

قروض السيارات في بنك مصر

يدخل بنك مصر في حيز التنافس بين البنوك التي تقدم قروض السيارات بالتقسيط كما يلي:

الموظف قيمة القرض نسبة تمويل السيارة مدة القرض الفائدة موظف القطاع الخاص 15000 -500.000 90% 5 سنوات 18.5% متناقصة الموظف الحكومي 15000 – 750.000 90% 7 سنوات 19.75% متناقصة

قرض السيارة من بنك القاهرة

البنك التمويل مدة السداد الفائدة نسبة المصروفات الإدارية السن الدخل الشهري نسبة التمويل القاهرة 15000 -500.000 1 – 7 18.5% إلى 30% 2.5% 21 – 65 1500 جنيه 80%

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