اليوم زوارنا الأعزاء سوف نعرض لكم قائمة ومنيو أسعار كنتاكي، لقد انتشر في الفترة الأخيرة الكثير من مطاعم الوجبات الغذائية الجاهزة والتي تتوفر في جميع أنحاء العالم بأكمله وقد اتجه إليها العديد من الأشخاص الكبار والصغار وبالأخص الصغار حيث تمتلك تلك الوجبات العديد من الأطعمة الذكية جدا واللذيذة ومكسبات الطعم التي تجعل كل من يذوقها يعود إليها مره أخري، ومن أشهر المطاعم للوجبات الجاهزة هو مطعم كنتاكي الشهير بخلطته السرية التي يضيفها علي الوجبات الخاصة به وقد انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة جدا وذلك لحسن ما يقدمه والأطعمة المتميزة التي يشتهر بها وليس هذا فقط بل أيضا الخدمة التي يقوم بتقديمها للعملاء والعروض الهائلة التي يمكن الاستفادة منها والاستمتاع بأكثر من وجبة بأسعار متوسطة، ونعرض اليوم لكم عملائنا الأعزاء منيو أسعار كتناكي.

قائمة ومنيو أسعار كنتاكي

قائمة ومنيو أسعار كنتاكي، من أفضل الخدمات والعروض التي يتم تقديمها في مطاعم كنتاكي هي وجبات العائلات والتي يمكن فيها شراء العرض ليكفي عائلة بأكملها دون دفع الكثير من الأموال وهذا بالإضافة إلي وجود وجبات فردية يمكن الحصول عليها والعديد من العروض والخصومات التي يتم إنزالها بصفة مستمرة.

وجبة كنتاكي تحتوي علي 12 قطعه دجاج مقرمشة بالخلطة السرية أو اختيار خلطة زنجر الحارة ومعها كول سلو حجم عائلي وبطاطس مقرمشة حجم عائلي وبيبسي و6 أرغفة من الخبز الطازج كل هذا بسعر 114.54 جنية.

وجبة كنتاكي الاقتصادية تحتوي علي 15 قطعة دجاج بالخلطة السرية أو اختيار خلطة زنجر الحارة ومعها بيبسي 1 لتر و8 أرغفة من الخبز الطازج وبطاطس حجم عائلي وكول سلو حجم عائلي بسعر 141.82 جنية.

وجبة كنتاكي السوبر فاميلي ميل وتحتوي علي 18 قطعة فرخ بالخلطة السرية أو بخلطة زنجر الحارة ومعها بيبسي 1.5 لتر وبطاطس حجم عائلي وكول سلو حجم عائلي ومعهم 10 أرغفة من الخبز الطازج بسعر 166.36 جنية.

وجبة كنتاكي للحفلات تحتوي علي 21 قطعة دجاج بالخلطة السرية أو بخلطة زنجر الحارة ومعها بطاطس حجم عائلي و12 رغيف من الخبز الطازج وكيلو سلو حجم عائلي وبيبسي 1.5 لتر كل هذا بسعر 187.27 جنية.

كانت تلك أسعار كنتاكي للعائلات والحفلات.

قائمة أسعار منيو كنتاكي للوجبات الفردية

نتابع معا عملائنا الأعزاء قائمة ومنيو كنتاكي، بعد أن قمنا بعرض أسعار الوجبات العائلة ووجبات الحفلات التي تقدمها كنتاكي سنقوم الآن بعرض منيو الوجبات الفردية.