في ختام تعاملات اليوم تعرف علي اسعار الحديد والذهب والدولار| 9 يونيو 2019

في هذا المقال سنذكر بعض اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه المصري، كالدولار والفرنك السويسري واليورو والجنيه الاسترليني، وفي ختام تعاملات اليوم استقرت اسعار العملات أمام الجنيه المصري حيث سجل الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم 9 يونيو 2019, 16.69 جنيه للشراء و16.82 جنيه للبيع،

اما باقي العملات فقد سجل اليورو ما يقارب 18.66 للشراء، و18.80 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترلينى ما يقارب 21.11 جنيه للشراء، و21.27 جنيه للبيع.

اما بخصوص الفرنك السويسرى فقد سجل16.70 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

اسعار الحديد اليوم.

تشهد الأسواق المصريه حاله من الاستقرار بالنسبه لسوق الحديد حيث سجل الحديد اليوم في مصر متوسط سعر ١١.٦٥٠ جنيه.

اما الشركات الخاصه بصناعه الحديد، فقد سجل حديد المصريين ما يقارب 11 ألفًا و800 جنيه للطن الواحد، ام حديد عز فقد سجل ما يقارب 11 ألفًا و900 جنيهًا، و العتال بلغ سعر الحديد فيه 11 ألفًا و850 جنيه، وحديد عطية وصل الي سعر 11 ألفًا و800 جنيه.

وبالنسبه لحديد بشاي فقد بلغ 11 ألفا و 850 جنيه، وحديد المراكبي بلغ سعره الي 11 ألفاً و750 جنيه للطن، أما حديد سرحان فقد وصل الي 11 ألفاً و650 جنيه للطن، بينما حديد المعادي فقد وصل سعر الطن فيه الي 11 ألفاً و550 جنيه.

اسعار الذهب اليوم.

استقرت اسعار الذهب اليوم في الأسواق المصريه عند ذياده تقدر ب19 جنيه مصري، هذا ما اوضحته شعبه الذهب بالغرفه التجاريه بالقاهره،واشارت أيضا بأن سعر جرام الذهب عيار 21 قد إرتفع إلى 625 جنيها اليوم مقابل 606 جنيهات في الأيام السابقه.

اما عيار 18 فقد وصل سعر الجرام فيه اليوم الي 522 جنيه، وعيار 24 وصل الي 695 جنيه للجرام الواحد، وبالنسبه للجنيه الذهب فقد وصل الي ما يقارب 5000 جنيه.

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