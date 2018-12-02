فواتير المياه لشهر ديسمبر 2018.. استعلم عن فاتورة المياه بكل محافظات مصر من روابط مباشرة

أتاحت شركة المياه والصرف الصحي، خدمة جديدة تساعد المواطنين على معرفة قيمة فاتورة المياه الشهرية، التي تحددها شركة المياه دون انتظار محصل الشركة أو دفع الأموال دون معرفة قيمة تسجيل عداد المياه، حيث قد زادت أسعار تعريفة الخدمات التي تقدمها الشركات سواء كانت للكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي، لذلك نقدم لكم خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه الشهرية من خلال طرق سهلة ومبسطة من داخل المنزل عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال موقع إلكتروني خاص بكل محافظات مصر على حدى، ونطرح لكم طريقة سداد الفاتورة من خلال خدمات دفع الفواتير.

دفع فواتير المياه لشهر ديسمبر 2018

يتم الاستعلام من خلال عدة خطوات هامة التي تتمثل في الدخول على موقع الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال موقع شركة المياه الخاص بكل محافظة ومنطقة، ثم بعد ذلك يمكنك الاستعلام بسهولة عن فاتورة المياه، ولكن قبل الاستعلام عن فاتورة المياه يجب معرفة بعض الأمور الهامة المدونة في فاتورة المياه، ومنها:

رقم العداد

رقم الحساب المدون على فاتورة المياه

معرفة اسم شركة المياه التابعة لها الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه لمحافظة الإسكندرية

يمكنك عزيزي العميل معرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة بك في أي فرع من الفروع المنتشرة في محافظة الإسكندرية سواء كان فرع منطقة الرمل، سيدي بشر، المندرة أو لباقي فروع شركات المياه، فمن خلال الدخول على رابط شركة المياه وتدوين البيانات ستظهر قيمة الفاتورة الخاصة بك.

ملحوظة هامة

يمكنك عزيزي العميل أخذ رقم السداد الفوري المدون على فاتورة المياه عندما تظهر لك والتوجه به إلى أقرب فرع الدفع الفوري وإدخال الرقم وسداد فاتورة المياه بسهولة ودون مشقة التوجه إلى شركة المياه.

فاتورة المياه في محافظة القاهرة

تختلف طريقة سداد فاتورة المياه لمحافظة القاهرة عن باقي المحافظات، فهي تقدم الخدمة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، فمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط التالي للموقع أضغط هنا.

فاتورة المياه لمحافظة الجيزة

تقدم شركة مياه الجيزة، طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بأهالي المحافظة، عن طريق موقع إلكتروني خاص بها، فعند الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي أضغط هنا، ثم تدوين البيانات المطلوبة من اسم الفرع التابع له الفاتورة وهو مدون على الفاتورة ثم إدخال رقم الاشتراك، والضغط على كلمة استعلام ستظهر قيمة فاتورة المياه.

دفع فاتورة مياه الشرب والصرف الصحي لدى محافظة الدقهلية

يمكنك عزيزي المستعلم الكشف عن فاتورة المياه من أبناء محافظة الدقهلية من خلال موقع إلكتروني متاح من جانب شركة المياه، حيث يقوم المستعلم بالدخول عبر الموقع الإلكتروني والكشف عن الفاتورة من خلال عدة خطوات والتي تتمثل في الأتي:

الدخول عبر موقع شركة المياه محافظة الدقهلية إدخال اسم المنطقة إدخال اسم المشترك كما مدون بالفاتورة ثم إدخال رقم الفرع ثم إدخال رقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة المياه لمحافظة المنوفية من موقع شركة المياه

توفر محافظة المنوفية موقع إلكتروني خاص بالاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بكل الشهور في محافظة المنوفية من خلال عدة طرق سوف نوضحها من خلال خطوات بسيطة وتتمثل في الأتي:

الدخول على موقع شركة المياه لمحافظة المنوفية.

إدخال قراءة العداد من يوم 1 في شهر حتى يوم 15 في الشهر.

إدخال رقم العميل.

إدخال اسم الفرع التابع له العداد.

إدخال قراءة العداد.

ثم الضغط على حفظ وتظهر فاتورة المياه الخاصة بالعميل.

الاستعلام عن فاتورة المياه لمحافظة سوهاج من لكل فروع شركة المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه لمحافظة الدقهلية أضغط هنا.

وسنوافيكم بباقي شركات المياه المتواجدة في باقي محافظات مصر تباعا، حين وضع خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه عن طريق موقع إلكتروني معتمد من المحافظة.