فاتورة كهرباء محافظة الإسكندرية من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

يمكنك الأن معرفة المبلغ المطلوب سداده في فاتورة كهرباء محافظة الإسكندرية وذلك من خلال الخدمة التي يقدمها موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي تتيح لك العديد من الخدمات التي توفر عليك الوقت والجهد .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمحافظة الإسكندرية:

الدخول علي موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من هنا الضغط علي زر الاستعلام عن الفاتورة

أدخل الرقم الآلي الخاص بك في هذه الخانة ” تم نقل بعض المناطق بفرع الساحل الشمالي (كود فرع ٨٣١) إلى فرع برج العرب القديمة (كود فرع ٨٣٠)… فبرجاء التأكد من كود الفرع الخاص بكم”

يظهر لك بيانات الفاتورة المستحقة الدفع في هذه الشاشة

يقدم موقع شركة توزيع الكهرباء في الاسكندرية خدمات أخرى من بينها :

استعلام عن استهلاكات سابقة: لمراقبة استهلاكك في الشهور الماضية

بيان الأقساط : معرفة أقساطك في حالة تأخرك عن سداد الفاتورة

الاستعلام عن الدفعات والتسويات : بيان بالدفعات المسبقة للفواتير

كشف حساب المشترك الدائن : كشف مختصر يبين حسابك والديون المستحقة عليه

إدخال قراءة فاتورة كهرباء محافظة الإسكندرية : إدخال القراءة الخاصة بعداد الكهرباء في الموعد المحدد شهريا

وتوفير للجهد والوقت يتيح موقع بوابة نجوم مصرية لزواره الكرام خدمة التعليقات لترك أرقام الفواتير والاستعلام عنها من قبل أعضاء الموقع وأرسال الرد في التعليق الخاص بكم بالرقم المستعلم عنه

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