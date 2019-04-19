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فاتورة كهرباء محافظة الإسكندرية من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

كتب حازم دياب آخر تحديث

يمكنك الأن معرفة المبلغ المطلوب سداده في فاتورة كهرباء محافظة الإسكندرية وذلك من خلال الخدمة التي يقدمها موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي تتيح لك العديد من الخدمات التي توفر عليك الوقت والجهد .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمحافظة الإسكندرية:

  1. الدخول علي موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من هنا
  2. الضغط علي زر الاستعلام عن الفاتورة
استعلم عن فاتورة الكهرباء في الاسكندرية
استعلم عن فاتورة الكهرباء في الاسكندرية
  1. أدخل الرقم الآلي الخاص بك في هذه الخانة ” تم نقل بعض المناطق بفرع الساحل الشمالي (كود فرع ٨٣١) إلى فرع برج العرب القديمة (كود فرع ٨٣٠)… فبرجاء التأكد من كود الفرع الخاص بكم”
استعلم من هنا عن فاتورة كهرباء
اكتب الرقم الآلي لفاتورة الكهرباء
  1. يظهر لك بيانات الفاتورة المستحقة الدفع في هذه الشاشة

فاتورة كهرباء مايو 2019

يقدم موقع شركة توزيع الكهرباء في الاسكندرية خدمات أخرى من بينها :

استعلام عن استهلاكات سابقة: لمراقبة استهلاكك في الشهور الماضية

بيان الأقساط : معرفة أقساطك في حالة تأخرك عن سداد الفاتورة

الاستعلام عن الدفعات والتسويات : بيان بالدفعات المسبقة للفواتير

كشف حساب المشترك الدائن : كشف مختصر يبين حسابك والديون المستحقة عليه

إدخال قراءة فاتورة كهرباء محافظة الإسكندرية : إدخال القراءة الخاصة بعداد الكهرباء في الموعد المحدد شهريا

 

وتوفير للجهد والوقت يتيح موقع بوابة نجوم مصرية لزواره الكرام خدمة التعليقات لترك أرقام الفواتير والاستعلام عنها من قبل أعضاء الموقع وأرسال الرد في التعليق الخاص بكم بالرقم المستعلم عنه

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عن الكاتب

حازم دياب

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.

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