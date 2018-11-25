عزاء الشهيد أحمد طه اليوم بمسجد عمر مكرم ونقابة الصيادلة تؤكد تضامنها واستنكارها وتوفر أتوبيسات

سادت حالة من الحزن الشديد عقب أنباء عن وصل جثمان الشهيد أحمد طه والذى لقى مصرعه إثر تعرضه لعدد من الطعنات أثناء تواجده بمحل عمله بإحدي الصيدليات بالمملكة العربية السعودية والذي كان متواجد بها خلال الفترة الماضية، حيث جاءت كافة التصريحات حول عمل مشترك فقد أكد السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية فى بيان له أن القنصلية العامة لمصر فى جدة تتابع بشكل مستمر كافة الإجراءات وسير العمل حول مقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلى خلال تعرضه أثناء عمله .

كما شهدت مطار القاهرة الدولى بقرية البضائع وصل جثمان الشهيد الصيدلي أحمد طه على الخطوط الجوية السعودية القادمة من المملكة العربية السعودية ، كما كان فى إستقباله بقرية البضائع عدد كبير من الاهالي والاصدقاء وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وخلال المتابعة حيث قامت سلطات أمن مطار القاهرة بعمل تشكيل فرق متخصص لتسهيل كافة الإجراءات بالمطار وتسهيل كافة أوراق الإفراج عن الجثمان من قرية البضائع، كما كان هناك عدد من نقابة الصيادلة فى استقباله.

حيث صرح أيضا أن تتم صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد أبو المكارم أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم ثم يتم الدفن بمقابر العائلة بالغير، ويتم إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب، كما تقدمت نقابة الصيادلة بكامل العزاء لشهيد الذي قتل غدرا أثناء عمله، والذى دعى رئيس اتحاد الصيادلة العرب جمع الصيادلة للمشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد تاكيدا على تضامن واستنكارهم لما حدث