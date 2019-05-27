عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019

عروض ديلي ماركت من من الفترة 24-5-2019 إلى 4-6-2019، مع عروض رمضان 2019 من دايلي ماركت الأسكندرية، بفروع لوران وسبورتنج وجليم، كما تتوفر عروض المجلة اون لاين، تخفيضات على أسعار الأجبان والبقالة واللحوم والدواجن والمنظفات، كما يوجد عروض على الملابس وأدوات التجميل والنظافة الشخصية، وتنتهي عروض daily market يوم 4/6/2019.

عروض الأجبان من دايلي ماركت

جبنة موتزاريلا بالوزن، جبنة كيري بالوزن، جبنة رومي بطارخ، كريمة لبانی، لبنة طاهية ترکی بالوزن، جبنه مثلثات باندا.

عروض اللحوم من دايلي ماركت

بسطرمة بلدي

بسطرمة المراعي

لانشون المراعي سادة – زيتون-بهار

سجق مستورد

حلواني بيف برجر

كبيبة ست الشام

فصوص رومي

لحم رومی جاهز مدخن

لحم بلدي شمبري مكعبات

لحم برازيلي مفروم – مكعبات

عناوين فروع ديلي ماركت

ويمتلك دايلى ماركت داخل الاسكندرية، فرع هايبر ماركت لوران بجانب مدرسة هدى شعرواي للبنات, فرع ميني ماركت سبورتنج أمام محطة ترام سبورتنج الصغرى، فرع ميني ماركت جليم على طريق الجيش.

كما يمكن توصيل الطلبات اون لاين عبر تطبيق “عايز”.

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