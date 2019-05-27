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عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019

كتب فتحي إبراهيمفي آخر تحديث
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019

عروض ديلي ماركت من من الفترة 24-5-2019 إلى 4-6-2019، مع عروض رمضان 2019 من دايلي ماركت الأسكندرية، بفروع لوران وسبورتنج وجليم، كما تتوفر عروض المجلة اون لاين، تخفيضات على أسعار الأجبان والبقالة واللحوم والدواجن والمنظفات، كما يوجد عروض على الملابس وأدوات التجميل والنظافة الشخصية، وتنتهي عروض daily market يوم 4/6/2019.

عروض رمضان من daily market
عروض رمضان من daily market

عروض الأجبان من دايلي ماركت

جبنة موتزاريلا بالوزن، جبنة كيري بالوزن، جبنة رومي بطارخ، كريمة لبانی، لبنة طاهية ترکی بالوزن، جبنه مثلثات باندا.

عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض الأجبان من daily market

عروض اللحوم من دايلي ماركت

  • بسطرمة بلدي
  • بسطرمة المراعي
  • لانشون المراعي سادة – زيتون-بهار
  • سجق مستورد
  • حلواني بيف برجر
  • كبيبة ست الشام
  • فصوص رومي
  • لحم رومی جاهز مدخن
  • لحم بلدي شمبري مكعبات
  • لحم برازيلي مفروم – مكعبات
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض اللحوم من dailymarket
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض الدواجن dailymarket
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عرروض الالبان والعصائر والحليب من daily market
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
daily market offers ramadan
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض المنظفات دايلي ماركت
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض المنظفات من ديلي
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض المنظفات من دايلي
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض الملابس من دايلي
عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عروض الملابس 2 من دايلي

عناوين فروع ديلي ماركت

ويمتلك دايلى ماركت داخل الاسكندرية، فرع هايبر ماركت لوران بجانب مدرسة هدى شعرواي للبنات, فرع ميني ماركت سبورتنج أمام محطة ترام سبورتنج الصغرى، فرع ميني ماركت جليم على طريق الجيش.

كما يمكن توصيل الطلبات اون لاين عبر تطبيق “عايز”.

عروض daily market الأسكندرية حتى يوم الثلاثاء 4-6-2019
عناوين فروع دايلي ماركت

 

 

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عن الكاتب

فتحي إبراهيم

مدون ومتابع للأخبار الشوكولاته المستوردة والأصناف الجديدة.

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