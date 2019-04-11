عروض ياميش رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلسة سينيس عن توفر الياميش بالتعاون مع ابوعوف وشنط وكراتين رمضان , وزينة رمضان 2019 في فروعه المختلفة .

كرتونة الياميش بقيمة ١٩٩ جنية

يتواجد بداخل الكرتونة منتجات الاصناف الاتية :

– قمر الدين الشريف ٤٠٠ جرام

– جوز هند ٢٥٠ جرام

– زبيب ٢٥٠ جرام

– مشمشية مقاس ٨ – ٢٥٠ جرام

-قراصيا ٢٥٠ جرام

– تين ٣٠٠ جرام

– كركدية ٢٥٠ جرام

– تمر راشدية ٧٠٠ جرام

– بلح شامية ١ كيلو

– سوداني ٢٥٠ جرام

كرتونة الياميش بقيمة ٣٢٠ جنية

يتواجد بداخل الكرتونة منتجات الاصناف الاتية :

– قمر الدين أبو العوف ٤٠٠ جرام

– جوز هند ٢٥٠ جرام

– زبيب ٢٥٠ جرام

– مشمشية مقاس ٨ – ٢٥٠ جرام

-قراصيا ٢٥٠ جرام

– تين ٣٠٠ جرام

– كركدية ٢٥٠ جرام

– تمر راشدية ٧٠٠ جرام

– لوز مقشر ٢٠٠ جرام

– بندق مقشر ٢٠٠ جرام

– عين جمل مقشر ٢٠٠ جرام

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