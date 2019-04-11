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عروض ياميش رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلسة سينيس عن توفر الياميش بالتعاون مع ابوعوف  وشنط وكراتين رمضان , وزينة رمضان 2019 في فروعه المختلفة .

 كرتونة الياميش بقيمة ١٩٩ جنية

يتواجد بداخل الكرتونة منتجات الاصناف الاتية :

– قمر الدين الشريف ٤٠٠ جرام
– جوز هند ٢٥٠ جرام
– زبيب ٢٥٠ جرام
– مشمشية مقاس ٨ – ٢٥٠ جرام
-قراصيا ٢٥٠ جرام
– تين ٣٠٠ جرام
– كركدية ٢٥٠ جرام
– تمر راشدية ٧٠٠ جرام
– بلح شامية ١ كيلو
– سوداني ٢٥٠ جرام

عروض ياميش رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

كرتونة الياميش بقيمة ٣٢٠ جنية

يتواجد بداخل الكرتونة منتجات الاصناف الاتية :

– قمر الدين أبو العوف ٤٠٠ جرام
– جوز هند ٢٥٠ جرام
– زبيب ٢٥٠ جرام
– مشمشية مقاس ٨ – ٢٥٠ جرام
-قراصيا ٢٥٠ جرام
– تين ٣٠٠ جرام
– كركدية ٢٥٠ جرام
– تمر راشدية ٧٠٠ جرام
– لوز مقشر ٢٠٠ جرام
– بندق مقشر ٢٠٠ جرام
– عين جمل مقشر ٢٠٠ جرام

عروض ياميش رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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