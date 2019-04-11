عروض ياميش رمضان 2019 في سبينيس Spinneys

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلسة سينيس عن توفر الياميش بالتعاون مع ابوعوف وشنط وكراتين رمضان , وزينة رمضان 2019 في فروعه المختلفة .
كرتونة الياميش بقيمة ١٩٩ جنية
يتواجد بداخل الكرتونة منتجات الاصناف الاتية :
– قمر الدين الشريف ٤٠٠ جرام
– جوز هند ٢٥٠ جرام
– زبيب ٢٥٠ جرام
– مشمشية مقاس ٨ – ٢٥٠ جرام
-قراصيا ٢٥٠ جرام
– تين ٣٠٠ جرام
– كركدية ٢٥٠ جرام
– تمر راشدية ٧٠٠ جرام
– بلح شامية ١ كيلو
– سوداني ٢٥٠ جرام
كرتونة الياميش بقيمة ٣٢٠ جنية
يتواجد بداخل الكرتونة منتجات الاصناف الاتية :
– قمر الدين أبو العوف ٤٠٠ جرام
– جوز هند ٢٥٠ جرام
– زبيب ٢٥٠ جرام
– مشمشية مقاس ٨ – ٢٥٠ جرام
-قراصيا ٢٥٠ جرام
– تين ٣٠٠ جرام
– كركدية ٢٥٠ جرام
– تمر راشدية ٧٠٠ جرام
– لوز مقشر ٢٠٠ جرام
– بندق مقشر ٢٠٠ جرام
– عين جمل مقشر ٢٠٠ جرام
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