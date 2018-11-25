عروض وتخفيضات كارفور مصر وحتى 25 نوفمبر 2018 وتخفيضات تصل الى 50% على “الشاشات والهواتف واللاب توب” في البلاك فرايدي

يترقب عدد كبير من المواطنين بصورة مستمرة كافة العروض والخصومات التى تقدمها عدد كبير من الشركات طول العام وخصوصا مع الاعياد والمناسبات الكبرى، والتى تسعى أيضا تلك الشركات ف التواصل المباشر مع الجمهور تيسيرا وتسهيلا على البيع بالجملة أو التجزئة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وجعله الاستفادة القصوى من الخصومات، وعلى الجانب الآخر تسعى تلك الشركات فى زيادة حجم ونسبة المبيعات مع تلك المناسبات وعلى الرغم من الخصومات المقدمة ولكن تسعى وبقوة لفرض نسبة كبير فى السوق المصري واحتلال مكانة اكبر لدى العملاء

وفى نفس السياق ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية وبشكل كبير والتى أثرت على المواطن المصري سواء من اسباب ارتفاع اسعار البنزين والسولار وأيضا بسبب الامراض و الحشرات والاوبئة وغيرها من اسباب اقتصادية بزيادة التصدير وقلة المنتجات من السوق المحلي

عروض وتخفيضات كارفور مصر

تقوم شركة كارفور مصر احدى شركات الفطيم بالهايبر ماركت عن عدد من العروض التى تقدم خلال الفترة تزامنا” مع البلاك فرايداي، والذي يستمر لفترة كبيرة حيث أعلنت سلسلة كارفور عن عدد من العروض والتى تصل الى 50% بكافة الفروع والتى تستمر تلك العروض وحتى يوم 25 نوفمبر 2018.