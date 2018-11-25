عروض وتخفيضات كارفور مصر وحتى 25 نوفمبر 2018 وتخفيضات تصل الى 50% على “الشاشات والهواتف واللاب توب” في البلاك فرايدي

يترقب عدد كبير من المواطنين بصورة مستمرة كافة العروض والخصومات التى تقدمها عدد كبير من الشركات طول العام وخصوصا مع الاعياد والمناسبات الكبرى، والتى تسعى أيضا تلك الشركات ف التواصل المباشر مع الجمهور تيسيرا وتسهيلا على البيع بالجملة أو التجزئة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وجعله الاستفادة القصوى من الخصومات، وعلى الجانب الآخر تسعى تلك الشركات فى زيادة حجم ونسبة المبيعات مع تلك المناسبات وعلى الرغم من الخصومات المقدمة ولكن تسعى وبقوة لفرض نسبة كبير فى السوق المصري واحتلال مكانة اكبر لدى العملاء
وفى نفس السياق ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية وبشكل كبير والتى أثرت على المواطن المصري سواء من اسباب ارتفاع اسعار البنزين والسولار وأيضا بسبب الامراض و الحشرات والاوبئة وغيرها من اسباب اقتصادية بزيادة التصدير وقلة المنتجات من السوق المحلي
عروض وتخفيضات كارفور مصر
تقوم شركة كارفور مصر احدى شركات الفطيم بالهايبر ماركت عن عدد من العروض التى تقدم خلال الفترة تزامنا” مع البلاك فرايداي، والذي يستمر لفترة كبيرة حيث أعلنت سلسلة كارفور عن عدد من العروض والتى تصل الى 50% بكافة الفروع والتى تستمر تلك العروض وحتى يوم 25 نوفمبر 2018.
الجمعة السوداء BLACk FRIDAY
والتى استغلت مجموعات شركة الفطيم، عروض الجمعة السوداء أو البيضاء كما يطلقون عليها والتى لها أصل كبير فى عمليات التخفيضات على مستوى العالم، بعمل تخفيضات كبيرة أيضا بكافة فروع كارفور مصر حيث طرحت العديد من الخصومات على كافة السلع والادوات الكهربائية وخصومات على الهواتف
تحديث اليوم
كما أنشأت شركة الفطيم كارفور مصر عدد من الخواص والبرامج التى تمكن كافة المستخدمين سهولة التواصل والتعرف على كافة المنتجات والاستخدامات الأمثل داخل كافة فروع كارفور ومعرفة أقرب فرع لديهم، كما تقدم من خلال الابلكيشن والذى تم إطلاقه على سوق بلاى عدد من الخصائص، كما يمكنك عزيزى القارىء تحميله بكل سهولة من هنا
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