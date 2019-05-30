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عروض مظلوم للسيراميك 2019 .. أسعار السيراميك بتقسيط على 6 شهور

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
عروض مظلوم للسيراميك 2019 .. أسعار السيراميك بتقسيط على 6 شهور
سيراميك المظلوم

نوضح عروض مظلوم للسيراميك 2019 والتي تناسب الكثير من راغبي شراء السيراميك من مظلوم وتشطيب الشقق والمقرات السكنية الخاصة بهم، حيث طرح مظلوم مجموعة من عروض السيراميك من خلال حملة إعلانية مكثفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحفيزاً على الشراء من خلال معارض مظلوم، حيث ينافس مظلوم العديد من كبرى الشركات التي تعمل في مجال السيراميك والبورسلين، ونوضح احدث عروض مظلوم وكذلك اسعار سيراميك مظلوم بتقسيط يصل إلى 6 شهور، حيث تعتير شركة مظلوم من الشركات الرائد في مجال السيراميك والبورسلين، حيث تقدم عروضاً تناسب كافة الطبقات الاجتماعية.

عروض مظلوم للسيراميك 2019

إليكم عروض سيراميك مظلوم الجديدة والتي نوضحها كما يلي:

عروض سيراميك مظلوم
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اسعار السيراميك
سيراميك المظلوم
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عروض مظلوم للسيراميك
عروض مظلوم للسيراميك
عروض مظلوم للسيراميك 2019

خصومات مظلوم للسيراميك

كما نوضح لقرائنا عن افضل خصومات مظلوم خلال العام 2019 كما يلي:

عروض مظلوم للكميات

الشراء 18,000 جنيه 22,000 جنيه 10,000 جنيه
الدفع 8,600 جنيه دفع 7,700 جنيه 3,500 جنيه

هذا بالإضافة إلى عروض مظلوم المختلفة لفرش الشقق يالسيراميك مثل عرض 4 خمسات وهو دفع مبلغ 5555 جنيه لتشطيب الشقة بالسيراميك، هذا بالإضافة إلى عروض الحمامات والخلاطات المختلفة بمبلغ 2660 جنيه، حيث يوفر مظلوم مجموعة مختلفة من السيراميك والحوائط والأرضيات ومستلزمات الحمامات بأسعار وتصميمات عصرية حديثة، تناسب كافة عملاء مظلوم، وتغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وهى من الشركات الرائدة في توزيع السيراميك والبورسلين في مصر.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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