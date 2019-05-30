عروض مظلوم للسيراميك 2019 .. أسعار السيراميك بتقسيط على 6 شهور

نوضح عروض مظلوم للسيراميك 2019 والتي تناسب الكثير من راغبي شراء السيراميك من مظلوم وتشطيب الشقق والمقرات السكنية الخاصة بهم، حيث طرح مظلوم مجموعة من عروض السيراميك من خلال حملة إعلانية مكثفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحفيزاً على الشراء من خلال معارض مظلوم، حيث ينافس مظلوم العديد من كبرى الشركات التي تعمل في مجال السيراميك والبورسلين، ونوضح احدث عروض مظلوم وكذلك اسعار سيراميك مظلوم بتقسيط يصل إلى 6 شهور، حيث تعتير شركة مظلوم من الشركات الرائد في مجال السيراميك والبورسلين، حيث تقدم عروضاً تناسب كافة الطبقات الاجتماعية.

عروض مظلوم للسيراميك 2019

إليكم عروض سيراميك مظلوم الجديدة والتي نوضحها كما يلي:

خصومات مظلوم للسيراميك

كما نوضح لقرائنا عن افضل خصومات مظلوم خلال العام 2019 كما يلي:

عروض مظلوم للكميات

الشراء 18,000 جنيه 22,000 جنيه 10,000 جنيه الدفع 8,600 جنيه دفع 7,700 جنيه 3,500 جنيه

هذا بالإضافة إلى عروض مظلوم المختلفة لفرش الشقق يالسيراميك مثل عرض 4 خمسات وهو دفع مبلغ 5555 جنيه لتشطيب الشقة بالسيراميك، هذا بالإضافة إلى عروض الحمامات والخلاطات المختلفة بمبلغ 2660 جنيه، حيث يوفر مظلوم مجموعة مختلفة من السيراميك والحوائط والأرضيات ومستلزمات الحمامات بأسعار وتصميمات عصرية حديثة، تناسب كافة عملاء مظلوم، وتغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وهى من الشركات الرائدة في توزيع السيراميك والبورسلين في مصر.

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