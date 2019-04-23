عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل

كما عودناكم في موقع نجوم مصريه على نشر أشهر عروض مصر 2019، وننشر لكم عروض كارفور وفتح الله ومترو وغيرهم من الهايبرات والأسواق، موعدنا اليوم مع عروض كازيون سوبر ماركت، ومع عروض جديدة تبدأ من يوم 23 ابريل 2019، وتحتوي المجلة عروض على بطاطس التحمير، ومكرونه مكرنتو وسكر الوليلي، وجبنه جرين لاند وعصير كل يوم، كما يوجد عرض على البصل الأخضر بمناسبة إحتفالات شم النسيم، وعرض من المنظفات على برسيل اتوماتيك،وعرض على جولار سمن 700 جم، وعرض على مناديل تاتش 550 قطعه، تابعونا في موقع نجوم مصريه لتجدوا احدث مواضيع العروض 2019.

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