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عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل

كتب فتحي إبراهيم آخر تحديث

كما عودناكم في موقع نجوم مصريه على نشر أشهر عروض مصر 2019، وننشر لكم عروض كارفور وفتح الله ومترو وغيرهم من الهايبرات والأسواق، موعدنا اليوم مع عروض كازيون سوبر ماركت، ومع عروض جديدة تبدأ من يوم 23 ابريل 2019، وتحتوي المجلة عروض على بطاطس التحمير، ومكرونه مكرنتو وسكر الوليلي، وجبنه جرين لاند وعصير كل يوم، كما يوجد عرض على البصل الأخضر بمناسبة إحتفالات شم النسيم، وعرض من المنظفات على برسيل اتوماتيك،وعرض على جولار سمن 700 جم، وعرض على مناديل تاتش 550 قطعه، تابعونا في موقع نجوم مصريه لتجدوا احدث مواضيع العروض 2019.

عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
بطاطس تحمير من كازيون
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
مكرونتو مكرونه عرض من اوكازيون
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
عرض على سكر الوليلي من كازيون سوبر ماركت
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
مناديل جينتل 550 ق
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
سمن جولار 700 جم بسعر 27.50 بدلا من 45.95
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
برسيل منظف مسحوق اوتوماتيك 6 كيلو
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
بصل اخضر 125 جم ثمن كيلو عرض بسعر 1 جنيه
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
عرض تخفيض على عصير كل يوم 900 ملي
عروض كازيون 2019 بداية من 23 ابريل
جبنه جرين لاند بسعر 9.50 حجم 500 جم نصف كيلو

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عن الكاتب

فتحي إبراهيم

مدون ومتابع للأخبار الشوكولاته المستوردة والأصناف الجديدة.

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