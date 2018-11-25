عروض كارفور مصر من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2018

عرض جديد من سلسلة كارفور في كل فروعها ( هايبر ماركت وماركت ) في الفترة من الأثنين 26-11-2018 م وحتى يوم الأحد 2-12-2018 م أو حتى نفاذ الكمية .

مجلة العروض الجديدة من كارفور يحتوي على تخفيضات وخصومات على مجموعة متنوعة من السلع منها :

منتجات غذائية : خضروات -فاكهة – لحوم – مخبوزات – اجبان – لحوم – دواجن – اسماك – زيت – سمن – ارز – طحينة – قول معلب – مشروبات – تونة – صلصلة – مكرونة – مايونيز – كاتشب – ملح – دقيق – شيبس – عسل نحل – حلاوة طحنية – كورن فيلكس – عصائر – مياه غازية – البان – زبادي – بسكويت – شيكولاتة – مجمدات غذائية .

منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : سائل اطباق – منظف متعدد الاغراض – مطهر سائل – مناديل وجه – صابون – مساحيق غسيل – حفاضات اطفال – فوط صحية – منعم ملابس – شلمبو – فرشاة اسنان – اقراص غسالات الاطباق .

اجهزة كهربائية : شاشات – طابعة – موبايلات – سخانات – دفايات .

ملابس ومفروشات وأحذية : قمصان رجالي – بنطلونات جينز رجالي – بلوفرات رجالي – بطانيات – ستاير قطيفة – سويتشيرت حريمي – فيست اطفال – فوط وجه – بنطلونات حريمي – سالوبيت بناتي – حذاء رياضي رجالي.



منتجات الاحتفال براس السنة والعام الجديد 2019 : شجرة الكريسماس – كورونا مزينة – زينة كريسماس – كور زينة شجرة – لمبات ليد زينا – نجمة سلك – استيكر سانتا – فروع زينة شجرة – ماري كريسماس – لعبة سانتا كلوز – بدلة بابا نويل – شراب بابا نويل – نظارات سانتا – قبعة سانتا – بابا نويل راقص – مج سانتا او سنومان – مريلة مطبخ كريسماس – مدفع ورق – سبراي ثلج – قناع .

ادوات منزلية : اطقم عشاء – اطقم تقديم حلويات – اطقم حلل فرن – طينية كب كيك – طبق تقديم دورين – طبق مكسرات زجاج – بولة زجاج – مج زجاج – كوب زجاج – حجارة بطاية – مفارش سفرة الوان – اطباق بيتزا فويل – مناديل – اطقم حلل – اطقم مقلايات – اطقم كاسات – اطقم برطمانات – اطقم علب حفظ – صندوق تخزين – جردل بمصفاة – باسكت رتان – مشاية حمام – ترابيزة – جزامة .

العاب اطفال : صلصال – مكعبات – عربية بلازما – قطار – اورج كهربائي – عربية تويستر بالريموت – جول كرة قدم متحرك – عرايس – عربة فشار – ادوات نظافة مطبخ

عروض فروع الهايبر ماركت

عروض فروع الماركت كارفور