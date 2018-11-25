أحدث عروض كارفور مصر.. ننشر أحدث “مجلة كارفور” خصومات للبلاك فرايدي على جميع السلع والأجهزة الكهربائية

تعد عروض كارفور مصر من أهم العروض التي تلاقي اهتمام واسع من جانب الشعب المصري، حيث تعد عروض كارفور من أهم العروض التي يتم طرحها في السوق، لتخفيض أسعار العديد من السلع والعشرات من السلع الغذائية بالإضافة إلى أن عروض كارفور تشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ولهذا فأنها تعد الخيار الأمثل لمن يرغب في الحصول على عرض مميز، ولهذا سنقوم بنشر أحدث عروض كارفور من خلال هذا التقرير، كما سيتم نشر أجدد مجلة عروض كارفور فور صدورها على الموقع الرسمي لكارفور مصر أو عروض كارفور للأجهزة الكهربائية على الصفحة الرسمية على الفيس بوك.

عروض كارفور مصر

حيث اعتادت شركة ماجد الفطيم الإماراتية، على طرح خصومات مميزة في أغلب أوقات العام ونشرها تحت عنوان “عروض كارفور مصر”، في إطار حرص هايبر ماركت كارفور على تشجيع المنتج المصري ورفع عائل غلاء الأسعار عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي شهدته معظم السلع سواء الغائية أو الاستهلاكية خلال الفترة الماضية.

كما تحرص كارفور على تقديم عروض مميزة في العديد من المناسبات وخاصة في عيد ميلاد كارفور، حيث تعد عروض عيد ميلاد كارفور من أقوي العروض التي تطرحها خلال العام والتي ينتظرها العديد طوال العام لشراء العديد من احتياجاتهم خلالها، كما تطرح عروض كارفور مصر خصومات مميزة خلال الأيام الحالية بمناسبة البلاك فرايداي والتي سنطرحها بالتفصيل خلال السطور القادمة.

عروض كارفور

حيث لا تقتصر عروض كارفور فقط على مصر ولكن تحرص كارفور على طرحها عروضها في العديد من البلدان العربية التي توجد فروع لها بداخلها وعلى رأسها عروض كارفور السعودية، التي تحتل اهتمام واسع من جانب الشعب السعودي.

فروع كارفور مصر

حيث تشمل كارفور العديد من الفروع في السوق المصري ومنها

كارفور المعادي

كارفور الإسكندرية

كارفور المقطم

كارفور العبور

أحدث عروض كارفور

حيث طلقت كارفور سلسلة جديدة من العروض بمناسبة البلاك فريادي، ووصلت قيمة الخصومات في أحدث عرؤوض كارفور مصر إلى 50% على العديد من السلع الغذائية والتي على رأسها الأرز والمكونة والسكر والزيوت والعديد من أنواع الجبن والعصائر، فضلا عن طرحها خصومات مميزة على أدوات النظافة ومنها مساحق الغسيل وأدوات العناية الشخصية.

كما تنوعت أحدث عروض كارفور مصر لتشمل خصومات على الأدوات المنزلية ومستلزمات المطبخ والعديد من المفروشات التي تناسب مع دخول موسم الشتاء ومنها اللحاف والبطانية ودفاية السراير، كما تشمل عروض كارفور خصومات على العديد من الأجهزة الإلكترونية حيث طرحت خصومات على العديد من أنواع ومارطات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

عروض كافور اليوم- عروض البلاك فريداي

حيث تقدم عروض كافور للأجهزة الكهربائية خصومات مميزة ولهذا فأنها تعد الخيار الأمثل للمقبلين على الزواج لشراء الأجهزة الكهربائية بأسعار أقل من السوق.