عروض كارفور مصر لشهر رمضان أبريل 2019.. وأسعار ياميش وكرتونة رمضان

عروض كارفور مصر دائماً مستمرة، وقد رفع كارفور مصر شعار جديد لإستقبال شهر رمضان المبارك وهو “رمضان جانا.. وفروا ويانا.. كلنا واحد” وهو ما يُشجع الكثيرون على الإطلاع علي عروض كارفور مصر لشهر رمضان المبارك لعام 2019 ، والتي تم تحديد بها أسعار ياميش رمضان، وأيضا بعض عروض الأطعمة الغذائية الطازجة والمُجمدة وغيرها من عروض الأجهزة، والموبايلات، وأدوات النظافة وغيرها الكثير من مستلزمات البيت والأسرة، التي تهم جميع المنزل والأسرة وتستمر عروض كارفور مصر في الفترة ما بين 7 أبريل إلى 16 ابريل 2019 أو حتى نفاذ الكمية.

عروض كارفور مصر لشهر ابريل 2019:

كرتونة رمضان والتي يبلغ سعرها 49,95 جنية والتي تحتوى علي:

1- عبوة واحدة زيت خليط 750 مللي.

2- عبوة سمن واحده 350جم.

3- عدد 2 كيس مكرونة 350 جرام.

4- عدد 1أرز 900جرام.

5- عدد 1 سكر 1كيلو.

6- عدد 1 باكو شاي.

وعن أسعار ياميش رمضان في كارفور مصر:

1- كيلو عين جمل مُقشر 184،95 جنية.

2- كيلو زبيب ذهبي بناتي 47،95 جنية.

3- كيلو سوداني مُقشر 34،95 جنية.

4- كيلو لوز مُقشر 179،95 جنية.

5- كيلو بندق مُقشر 164،95 جنية.

6- كيلو بلح جاف 8،50 جنية.

7- كيلو مشمشية69،95 جنية.

8- كيلو قراصيا 59،95 جنية.

9- 300 جرام تين مُجفف 27،95 جنية.

10- 400 جرام تمر هندي 26،95 جنية.

11- 400 جرام قمر الدين سوري 22،95 جنية.

12- 400 جرام قمر الدين مصري 16،95 جنية.

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عروض كارفور مصر لشهر رمضان 2019: