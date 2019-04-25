كرتونة رمضان 2019.. عروض كارفور مصر شهر رمضان وأقوى التخفيضات على السلع والمنتجات حتى 30 أبريل

عروض كارفور مصر رمضان 2019، في جميع أنحاء الجمهورية يوفر كارفور عروض وتخفيضات على جميع السلع والمنتجات، ودائماً يرفع شعار لتنزيل الأسعار مساهمة منه في المساعدة للمواطن محدود الدخل في وسط الغلاء المعيشي الذي نعيشه جميعاً في البلاد، وبمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2019 والذي يلزم شراء منتجات وسلع غذائية تكفي لكل أسرة في الشهر، قدم كارفور كرتونة رمضان بسعر مناسب للأسر محدودة الدخل بجانب العروض على بقية السلع الغذائية مثل المكرونة والأرز والسكر والشاي والعصائر التي تستخدم كثيراً في رمضان …إلخ وغيرها من السلع المهمة في المنزل.

كارفور مصر عرض كرتونة رمضان 2019

قدم كارفور مصر كرتونة رمضان 2019 بسعر 49.95 جنيه للمواطنين محدودي الدخل وتشمل (زجاجة زيت 750 – 1 سمن 350 جرام- 1ك سكر – 900ج أرز – شاي 40 جرام- 1 كيس مكرونة 350 جرام)، وتحت شعار كلنا واحد وفر كارفور جميع أنواع المكرونات بسعر يبدأ من 2.45 للكيس الواحد بجانب عرض الزيت والسكر والأرز والدقيق وأقوى عروض المشروبات الغازية قدم كارفور مصر عرض زجاجة بيبسي / ميراندا / سفن أب 2.5 لتر بسعر 11.95 أما عن بيج كولا أنواع 2 لتر بسعر 7.45..والمزيد.

عروض كارفور رمضان 2019

وفر هايبر كارفور مصر العديد من العروض على السلع الغذائية والخضروات واللحوم والمشروبات الغازية والعصائر والياميش بأسعار منخفضة وعروض مميزة بمناسبة حلول رمضان، كما قدم أيضاً العروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونيات وأدوات المطبخ، بجانب الملابس والمنظفات وأدوات العناية الشخصية..إليكم مجلة عروض كارفور مصر لشهر أبريل مستمرة حتى يوم 30 وحتى نفاذ الكمية ..تابعوا الصور

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