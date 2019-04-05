مجلة عروض كارفور ابريل 2019 خصومات شهر رمضان الأحد 7 أبريل 2019

اعلن كارفور مصر اليوم ومنذ قليل عن مجلة عروض شهر ابريل 2019 وهي المجلة التي بدأ فيها كارفور مصر بعمل عروض على منتجات شهر رمضان المُبارك. هذا وقد طرح كارفور مصر مجلة عروض شهر رمضان أو مجلة شهر أبريل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. هذا ولم يكتفي كارفور في وضع عروض شهر رمضان المبارك بل شملت مجلة عروض كارفور شهر ابريل 2019 العديد من العروض على المنتجات الغذائية والإلكترونية كذلك الأدوات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها من الأشياء التي نستعرضها سوياً فيما يلي بوضع كل ما جاء في مجلة كارفور شهر ابريل 2019.

مجلة عروض كارفور شهر رمضان 1440 أبريل 2019

هذا ونضع إليكم فيما يلي الورقة الأولى من مجلة عروض كارفور شهر رمضان 1440 – ابريل 2019 وهي المجلة التي تمتد العروض التي تحويها من الفترة بين 7 ابريل 2019 وحتى 16 أبريل 2019.

مجلة عروض كارفور ابريل 2019

هذا وفيما يلي نضع اليكم كافة ما جاء في مجلة عروض كارفور شهر ابريل 2019 والتي تحتوي على العديد من العروض والتخفيضات والخصومات الرائعة والتي تُغطي العديد من الإحتياجات المُختلفة وليست احتياجات شهر رمضان المبارك 1440.

هذه هي مجلة العروض الأول لعروض شهر رمضان المُعظم 1440 وسنوافيكم فيما بعد بكافة تحديثات وعروض كارفور مصر بشأن مجلة عروض شهر رمضان 1440 من كارفور والتي من المقرر طرحها بعد انتهاء هذه المجلة التي تستمر نحو أسبوع من 7 ابريل 2019 وحتى 16 أبريل 2019.

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