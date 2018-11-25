عروض كافور السعودية- بالصور أحدث “مجلة عروض carrefour” بالمملكة وخصومات مميزة على عشرات السلع

عروض كافور السعودية من أهم العروض في السوق السعودي، ولهذا فأن المواطن السعودي يبحث بطريقة شبه يوميه عن أحدث عروض كارفور السعودية، للحصول على المنتجات التي يرغب بشرائها بأقل من سعر السوق والهايبر الأخري، ولهذا سنقوم خلال هذا التقرير بنشر أجدث مجلة كارفور السعودية وتحديثها بشكل مستمر، ليتمكن القارئ السعودي من التعرف على أحدث عروض كارفور السعودية.

حيث أطلقت كارفور السعودية سلسلة جديدة من العروض خلال الأيام الحالية، حيث من المقرر أن تستمر أحدث عروض كافور السعودية حتي يوم 19 ربيع الأول، في جميع فروع كارفور بالسعودية، كما أطلقت كارفور السعودية عروض على عدد من الأجهزة الكهربائية والهواتف بمناسبة الجمعة البيضاء.

عروض كارفور السعودية

حيث حملت أحدث عروض كارفور السعودية شعار “بيتك أحلى وأحلي” لتشير إلى أن العروض تركز على العديد الأدوات المنزلية ومنها المفروشات الشتوية والبطاطين ودفاية السراير، بالإضافة إلى العديد من مستلزمات المطبخ ومنها الحلل الأستالس والسيراميك والأطباق والكاسات.

كما شملت عروض كارفو السعودية، خصومات على هواتف المحمول الذكية والعديد من أنواع التابلت وأجهزة اللاب توب، فضلا عن طرح خصومات مميزة على شاشات التلفاز و الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها خلال أحد مجلة لعروض كارفور السعودية.

هذا وقد تضمنت عروض كارفور السعودية خصومات خاصة على العشرات من السلع الغذائة والتي منها الأرز والزيت والسكر واللبن البودر وبعض المعلبات كالتونة والفول، بالإضافة إلى اللحوم والدواجم والأسماك والجبن والألبان والعصائر والمشروبات الغازية، وأدوات النظافة والعناية الشخصية.

مجلة كارفور السعودية

وسنتبع معكم أحدث عروض كارفور السعودية لنشرها أول بأول من خلال هذا الرابط.