عروض كارفور السعودية لشهر رمضان2019 وتخفيضات السلع الغذائية والادوات المنزلية ومنتجات العناية بالمرآه والطفل

عروض كارفور السعودية لشهر رمضان شهر الخير لا تنتهي وتتغير باستمرار شهرياً، ويقدم دائماً أفضل العروض لجميع المستهلكين وأفضل الأسعار وتنوع ممتاز لجميع المنتجات، وقد شهد كارفور إقبالًا هائلاً منذ عيد ميلاده بشهر يناير السابق لعام 2019 الجاري، والذي تنوعت العروض بين الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وأيضاً قدم كارفور عروض حصريه خاصة بمناسبة عيد الأم منذ بضعة أسابيع، والتي دائماً ما تلقي إقبال كبير من جميع المستهلكين بجميع فروع كارفور علي مستوى المملكة العربية السعودية، وسوف نُقدم لكم اليوم عروض كارفور لشهر رمضان في الفترة مابين 27 رجب حتى 4شعبان لعام 1440 ﻫ أي ما يعادل الفترة من 6 أبريل وحتى9 أبريل ميلادية، وأيضا عروض كارفور للعناية بالمرآة والطفل في الفترة ما بين 6-16 أبريل.

عروض كارفور السعودية لشهر رمضان:

ركزت عروض كارفور السعودية خلال الفترة الحالية علي جمال والعناية بالمرآة والطفل، وتنوعت جميع العروض بين الماركات العالمية لجميع منتجات الشعر والبشرة والطفل مثل عروض غارنيية، ونيفيا، وهيربل أسنسس وغيرها العديد والعديد من المنتجات والشركات، كما تنوعت المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية المتنوعة في عروض كارفور السعودية، والتي سوف تكون في الأسبوع الأول من شهر ابريل في الفترة مابين 3 ابريل وحتى 9 ابريل لعام 2019 أي في الفترة مابين 27 رجب إلي 4 شعبان لعام 1440 ﻫ، وذللك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المُبارك.

عروض كارفور السعودية لشهر رمضان في الفترة 3-9 ابريل:

عروض كارفور السعودية منتجات العناية بالمرآة في الفترة 6-16 ابريل: