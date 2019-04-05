عروض كارفور أبريل 2019 / مجلة عروض رمضان 1440

عروض كارفور أبريل 2019 هي مجلة عروض رمضان 1440 والتي بدأ الإعلان عنها منذ بداية شهر أبريل 2019، الآن يمكنكم التمتع بشراء عروض رمضان 2019 من كارفور للحصول على السلع الغذائية الرمضانية بأسعار مخفضة، حيث بدأت التخفيضات على بعض السلع المهمة في المنزل للمنتجات مثل الزيت والسكر والأرز وكل ما يحتاجه المنزل من متطلبات في شهر رمضان، وكذلك بدأت عروض كارفور لشهر رمضان 2019 من أجل المسارعين في الخيرات والأشخاص الذين يودون تحضير شنطة رمضان لغير القادري، تابعوا معنا أحدث عروض كارفور أبريل 2019 لشهر رمضان المبارك من خلال هذا المقال.

عروض كارفور أبريل 2019

تشمل عروض كارفور رمضان 2019 الفترة من 7 أبريل 2019 وحتى 16 أبريل 2019 حيث لم يعد يفصلنا عن شهر الخير سوى شهراً واحداً فقط، ومع بداية عروض كارفور سيتبقى أيام معدودات فقط على حلول الشهر الكريم، حيث يبدأ الأشخاص في تحضير متطلبات المنزل في شهر رمضان المبارك من بعض السلع والأغذية، وكذلك التفكير في إخواننا الفقراء وتجهيز شنط رمضان حتى يكوم لديهم اكتفاء من الطعام والشراب في هذا الشهر الكريم.

وكما تعودنا من كارفور مصر أنه في كل عام يقوم بعمل عروض كثيرة لشهر رمضان المبارك تشتمل على تخفيضات بنسب كبيرة حتى يستطيع المواطن أن يحضر كل ما يلزمه من سلع في شهر رمضان المبارك، والآن إليكم عروض كارفور رمضان 2019 بالصور حتى يمكنكم معرفة الأسعار وتحديد متطلباتكم من السلع.

مجلة عروض كارفور رمضان 2019

العروض الجديدة بعنوان رمضان جانا وفروا ويانا تحتوي على سلع متعددة يحتاجها المنزل من زيت وسمن وسكر وأرز ومكرونة وبهارات ومواد غذائية لحوم ودواجن وأجبان وعلب الفول والطحينة والدقيق والخبز وأيضاً الأجهزة الكهربائية.

ليس ذلك فحسب، فلم ينس كارفور الديكورات الرمضانية حيث تتوفر أقمشة الخيامية ذات الخامات الجيدة بأسعار مخفضة والكثير من العروض الأخرى والآن أترككم مع صور عروض كارفور الرمضانية 2019 كما يلي:

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