 التخطي إلى المحتوى

عروض فتح الله جملة ماركت ” أهلاً رمضان ” حتى 18 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

مجلة العروض الجديدة من اسواق جملة ماركت بمناسبة الشهر الكريم 1440 هـ / 2019 تحت إسم ( أهلاً رمضان ) وذلك في الفترة من الخميس 4/4/2019 م وحتى يوم الخميس 18/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع مجلة اهلاً رمضان 2019

مجلة العروض تضم تشكيلة متنوعة من المنتجات أهمها:

  • ياميش رمضان : زبيب مصر – جوز هند – قمر الدين مصري – قمر الدين سوري – قراصيا مغربي – مشمشية – تين مدور – بلح أسواني – بندق قلب – عين جمل قلب – تمر هندي – خروب مجروش – كركدية .
  • بقوليات : عدس اصفر – فول حصى – لوبيا – ارز – مكرونة .
  • منتجات بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات ومنتجات الاغذية الجافة والمشروبات والعصائر.
  • منتجات اللحوم والالبان والمجمدات : لحم سوداني – كتف بتلو – كبدة مستوردة – زبدة طبيعي وخليط – جبن شيدر – فراخ مجمدة – لانشون – حليب – زبادي – برجر – كفتة – هوت دوج .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : شامبو – معجون اسنان – ماكينات حلاقة – فرشاة اسنان – حفاضات – فوط صحية – مناديل – صابون – مساحيق غسيل – معطر ملابس – كلور – مزيل بقع سائل تنظيف الاطباق .
  • أدوات منزلية متنوعة : طقم حلل – طقم عشاء – دورق بلاستيك – منشر غسيل – طقم أكواب – فوط – اسدال صلاة ..
  • أجهزة كهربائية : غسالة – ثلاجة – خلاط – غلاية – ديب فريزر – مراوح – صانعة زبادي .
  • كرتونة رمضان .

عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019 عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019

عروض فتح الله جملة ماركت " أهلاً رمضان " حتى 18 ابريل 2019

← آخر موضوع: تردد قناة الظفرة الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايلسات وتمتع بأقوي البرامج الترفيهية والمسلسلات


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.