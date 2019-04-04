عروض فتح الله جملة ماركت ” أهلاً رمضان ” حتى 18 ابريل 2019

مجلة العروض الجديدة من اسواق جملة ماركت بمناسبة الشهر الكريم 1440 هـ / 2019 تحت إسم ( أهلاً رمضان ) وذلك في الفترة من الخميس 4/4/2019 م وحتى يوم الخميس 18/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع مجلة اهلاً رمضان 2019

مجلة العروض تضم تشكيلة متنوعة من المنتجات أهمها:

ياميش رمضان : زبيب مصر – جوز هند – قمر الدين مصري – قمر الدين سوري – قراصيا مغربي – مشمشية – تين مدور – بلح أسواني – بندق قلب – عين جمل قلب – تمر هندي – خروب مجروش – كركدية .

بقوليات : عدس اصفر – فول حصى – لوبيا – ارز – مكرونة .

منتجات بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات ومنتجات الاغذية الجافة والمشروبات والعصائر.

منتجات اللحوم والالبان والمجمدات : لحم سوداني – كتف بتلو – كبدة مستوردة – زبدة طبيعي وخليط – جبن شيدر – فراخ مجمدة – لانشون – حليب – زبادي – برجر – كفتة – هوت دوج .

منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : شامبو – معجون اسنان – ماكينات حلاقة – فرشاة اسنان – حفاضات – فوط صحية – مناديل – صابون – مساحيق غسيل – معطر ملابس – كلور – مزيل بقع سائل تنظيف الاطباق .

أدوات منزلية متنوعة : طقم حلل – طقم عشاء – دورق بلاستيك – منشر غسيل – طقم أكواب – فوط – اسدال صلاة ..

أجهزة كهربائية : غسالة – ثلاجة – خلاط – غلاية – ديب فريزر – مراوح – صانعة زبادي .

كرتونة رمضان .

تردد قناة الظفرة الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايلسات وتمتع بأقوي البرامج الترفيهية والمسلسلات