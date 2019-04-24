عروض شم النسيم في أولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019

أعلنت سلسلة أولاد رجب عن عروض شم النسيم 2019 بدءاً من الخميس 25-4-2019 م وحتى يوم الاربعاء 8-5-2019 م ومجموعة من أغذية شم النسيم من فسيخ ورنجة وبصل .

حيث يحتفل المصريين بيوم شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 29 ابريل 2019 م وهو عطلة رسمية واجازة لجميع العاملين بالدولة .

أسعار أغذية شم النسيم 2019 أولاد رجب ماركت

فسيخ بوري بلدي 1 كيلو بسعر 113.95 جنية .

رنجة مغلفة ملح خفيف درجة أولى وزن سعر الكيلو 41.95 جنية .

رنجة سوبر جامبو وزن سعر الكيلو 27.95 جنية .

لانشون كابوريا سوريمى 250 جرام بسعر 49.95 جنية .

سردين مغلف مملح وزن سعر الكيلو 44.95 جنية .

فيليه رنجة مدخنة وزن سعر الكيلو 118.95 جنية .

المرجان بطارخ رنجة مدخن 300 جرام بسعر 36.95 جنية .

المرجان فيليه رنجة 300 جرام بسعر 32.95 جنية .

المرجان فيليه فسيخ 300 جرام بسعر 72.95 جنية .

المرجان فيليه سردين 300 جرام بسعر 32.95 جنية .

شرائح سلمون مدخن 100 جرام بسعر 64.95 جنية .

شرائح سالمون استيك 1 كيلو بسعر 229.95 جنية .

بصل اخضر سوبر قطعة بسعر 2.75 جنية .

كابوتشا كبيرة قطعة بسعر 2.95 جنية .

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