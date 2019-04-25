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عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر للفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 8/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات .

منتجات عرض رمضان من اولاد رجب

 

خصومات على المنتجات الغذائية الطازجة والبقالة ومأكولات شم النسيم والياميش وكراتين رمضان ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات  والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية .

  • أجبان : مجموعة متنوعة من الاجبان المختلفة والمطهيات .
  • اللحوم والدواجن والاسماك .
  • الفاكهة والخضروات .
  • أغذية مجمدة : خضروات مجمدة ومصنعات اللحوم والدواجن والاسماك.
  • منتجات الالبان : حليب وأجبان مصنعة والزبادي .
  • بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والعصائر والشيكولاتة والحلويات .
  • المنظفات : مجموعة من مساحيق الغسيل والمناديل ومنتجات التلميع والحفظ .
  • الصحة والجمال : مجموعة من منتجات العناية الشخصية بالشعر والجسم .
  • الأجهزة المنزلية : شاشات – شفاط – خلاطات – مكواة – غلاية – يوتجازات – غسالات – مبردات مياه مراوح – مكانس كهرباء .
  • أدوات منزلية : مجموعة متنوعة من أطقم الطهي والحفظ والتقديم .
  • ملابس ومفروشات وأحذية .
  • كراتين رمضان 2019 .
  • مأكولات شم النسيم 2019.
  • ياميش رمضان 2019 .

عروض التوفير فلوسك رجعالك تانى لانه من دلوقتى وحتى 14-5-2019 مع كل بون مشتريات ب 400 ج او اكثر هتدخلوا معانا السحب على قسيمة شراء بقيمة 400 جنية.

وممكن تكون واحد من 5 الفائزين يوميا فى مسابقة فلوسك رجعالك تاني.

 

عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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