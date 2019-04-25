عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر للفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 8/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات .
منتجات عرض رمضان من اولاد رجب
خصومات على المنتجات الغذائية الطازجة والبقالة ومأكولات شم النسيم والياميش وكراتين رمضان ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية .
- أجبان : مجموعة متنوعة من الاجبان المختلفة والمطهيات .
- اللحوم والدواجن والاسماك .
- الفاكهة والخضروات .
- أغذية مجمدة : خضروات مجمدة ومصنعات اللحوم والدواجن والاسماك.
- منتجات الالبان : حليب وأجبان مصنعة والزبادي .
- بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والعصائر والشيكولاتة والحلويات .
- المنظفات : مجموعة من مساحيق الغسيل والمناديل ومنتجات التلميع والحفظ .
- الصحة والجمال : مجموعة من منتجات العناية الشخصية بالشعر والجسم .
- الأجهزة المنزلية : شاشات – شفاط – خلاطات – مكواة – غلاية – يوتجازات – غسالات – مبردات مياه مراوح – مكانس كهرباء .
- أدوات منزلية : مجموعة متنوعة من أطقم الطهي والحفظ والتقديم .
- ملابس ومفروشات وأحذية .
- كراتين رمضان 2019 .
- مأكولات شم النسيم 2019.
- ياميش رمضان 2019 .
عروض التوفير فلوسك رجعالك تانى لانه من دلوقتى وحتى 14-5-2019 مع كل بون مشتريات ب 400 ج او اكثر هتدخلوا معانا السحب على قسيمة شراء بقيمة 400 جنية.
وممكن تكون واحد من 5 الفائزين يوميا فى مسابقة فلوسك رجعالك تاني.
التعليقات