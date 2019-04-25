عروض رمضان 2019 في اولاد رجب من 25 ابريل وحتى 8 مايو

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر للفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 8/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات .

منتجات عرض رمضان من اولاد رجب

خصومات على المنتجات الغذائية الطازجة والبقالة ومأكولات شم النسيم والياميش وكراتين رمضان ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية .

أجبان : مجموعة متنوعة من الاجبان المختلفة والمطهيات .

اللحوم والدواجن والاسماك .

الفاكهة والخضروات .

أغذية مجمدة : خضروات مجمدة ومصنعات اللحوم والدواجن والاسماك.

منتجات الالبان : حليب وأجبان مصنعة والزبادي .

بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والعصائر والشيكولاتة والحلويات .

المنظفات : مجموعة من مساحيق الغسيل والمناديل ومنتجات التلميع والحفظ .

الصحة والجمال : مجموعة من منتجات العناية الشخصية بالشعر والجسم .

الأجهزة المنزلية : شاشات – شفاط – خلاطات – مكواة – غلاية – يوتجازات – غسالات – مبردات مياه مراوح – مكانس كهرباء .

أدوات منزلية : مجموعة متنوعة من أطقم الطهي والحفظ والتقديم .

ملابس ومفروشات وأحذية .

كراتين رمضان 2019 .

مأكولات شم النسيم 2019.

ياميش رمضان 2019 .

عروض التوفير فلوسك رجعالك تانى لانه من دلوقتى وحتى 14-5-2019 مع كل بون مشتريات ب 400 ج او اكثر هتدخلوا معانا السحب على قسيمة شراء بقيمة 400 جنية.

وممكن تكون واحد من 5 الفائزين يوميا فى مسابقة فلوسك رجعالك تاني.

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