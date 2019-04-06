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عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

العروض الخاصة بالشهر الكربم بدءات في معظم المتاجر , وبالطبع كارفور مصر واحد من أهم سلسلة محلات تسوق يهتم بها المصريين وينتظرون عروضها وخصوماتها وخاصة في المناسبات والأعياد ومنها احتياجات رمضان من الياميش والسلع الاساسية .

مجلة عروض كارفور الجديدة ” رمضان جانا … وفروا ويانا ” للفترة من الأحد 7/4/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 16/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

سلع ومنتجات عروض كارفور مصر رمضان 2019

يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .

  • سلع رمضانية : كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية / ياميش رمضان / زينة رمضان / فوانيس رمضان .
  • فريشات : لحوم – دواجن – منتجات بحرية واسماك – فاكهة وخضروات – مخبوزات وحلويات – أجبان وألبان.
  • منتجات بقالة متنوعة : معلبات – بثوليات – مجمدات غذائية – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وشيبس .
  • منتجات العناية المنزلية والمنظفات : مناديل – المونيوم فويل – رول قمامة – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف زجاج – معطر جو – مساحيق وجل غسيل – سائل اطباق – سائل مطهر .
  • منتجات العناية الشخصية : صابون – شامبو – سوائل لليدين والاستحمام – حفاضات أطفال – مزيل عرق – معجون اسنان – فوط صحية.
  • أدوات منزلية : أطقم طهي – أطقم مقلايات – طقم كسرولة – طقم صواني بيتزا – حلل ضغط – دماسة – طقم كنك – اطقم عصير – أطقم مجات – زجاجات مياه -اطباق تقديم – اطقم عشاء – أطقم مائدة – أطقم سكاكين – اطقم تخزين – برطمانات – اطقم ثلاجة – ميزان – ترابيزة مكواة – منشر غسيل – شانون – باسكت غسيل – جزامة راتان – ترابيزة بلاستيك – ترابيزة تليفزيون – اطقم حدائق – لمبات – شوايات – ايس تانك  .
  • ملابس ومفروشات وأحذية .
  • أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات متنوعة الحجم والماركات – موبايلا – طابعات – مستلزمات كمبيوتر – خلاطات – غلايات – محضرات طعام – عجان – مفرمة لحم – صانعة زبادي – كبة – شواية – افران – ميكروويف – بوتجازات – غسالات – ثلاجات – سخانات – فريزر – مراوح – تكيفات – مبردات مياه.

أولاً : صور عروض فروع الهايبر ماركت كارفور

عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019

عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019ثانياً : عروض فروع الماركت كارفور

عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019 عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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