عروض رمضان جانا في كارفور مصر من 7 وحتى 16 ابريل 2019

العروض الخاصة بالشهر الكربم بدءات في معظم المتاجر , وبالطبع كارفور مصر واحد من أهم سلسلة محلات تسوق يهتم بها المصريين وينتظرون عروضها وخصوماتها وخاصة في المناسبات والأعياد ومنها احتياجات رمضان من الياميش والسلع الاساسية .

مجلة عروض كارفور الجديدة ” رمضان جانا … وفروا ويانا ” للفترة من الأحد 7/4/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 16/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

سلع ومنتجات عروض كارفور مصر رمضان 2019

يشمل العرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية والالكترونية , والعروض متوفرة في فروع الهايبر والماركت .

سلع رمضانية : كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنية / ياميش رمضان / زينة رمضان / فوانيس رمضان .

فريشات : لحوم – دواجن – منتجات بحرية واسماك – فاكهة وخضروات – مخبوزات وحلويات – أجبان وألبان.

منتجات بقالة متنوعة : معلبات – بثوليات – مجمدات غذائية – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وشيبس .

منتجات العناية المنزلية والمنظفات : مناديل – المونيوم فويل – رول قمامة – مبيدات حشرية – ملمع اثاث – منظف زجاج – معطر جو – مساحيق وجل غسيل – سائل اطباق – سائل مطهر .

منتجات العناية الشخصية : صابون – شامبو – سوائل لليدين والاستحمام – حفاضات أطفال – مزيل عرق – معجون اسنان – فوط صحية.

أدوات منزلية : أطقم طهي – أطقم مقلايات – طقم كسرولة – طقم صواني بيتزا – حلل ضغط – دماسة – طقم كنك – اطقم عصير – أطقم مجات – زجاجات مياه -اطباق تقديم – اطقم عشاء – أطقم مائدة – أطقم سكاكين – اطقم تخزين – برطمانات – اطقم ثلاجة – ميزان – ترابيزة مكواة – منشر غسيل – شانون – باسكت غسيل – جزامة راتان – ترابيزة بلاستيك – ترابيزة تليفزيون – اطقم حدائق – لمبات – شوايات – ايس تانك .

ملابس ومفروشات وأحذية .

أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات متنوعة الحجم والماركات – موبايلا – طابعات – مستلزمات كمبيوتر – خلاطات – غلايات – محضرات طعام – عجان – مفرمة لحم – صانعة زبادي – كبة – شواية – افران – ميكروويف – بوتجازات – غسالات – ثلاجات – سخانات – فريزر – مراوح – تكيفات – مبردات مياه.

أولاً : صور عروض فروع الهايبر ماركت كارفور

ثانياً : عروض فروع الماركت كارفور

أسعار ياميش رمضان من كارفور 2019