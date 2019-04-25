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عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة خير زمان ماركت في مصر بدءاً من اليوم الخميس 15/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 8/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات .

عروض رمضان 2019 من خير زمان

  • كرتونة وشنطة رمضان .
  • لحوم ودواجن طازجة واسماك مملحة .
  • منتجات الالبان : حليب – اجبان متنوعة وزبادي .
  • منتجات بقالة : معلبات وبقوليات ومشروبات وعصائر وشيبس وشيكولاتات.
  • فاكهة وخضروات طازجة .
  • مجمدات غذائية .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مناديل – سوائل تنظيف – جل غسالات – شامبوهات – معاجين اسنان – معطر جو – صابون – سوائل استحمام – فوط صحية – حفاضات اطفال – زيت غسالات – ملح غسالات – منظف اطباق – مسحوق غسالات اطباق – مساحيق غسالات ملابس – مزيل بقع – منعم ملابس – مطهر – منظف متعدد الاغراض – كلور – مطهرات – المونيوم فويل – اكياس ثلاجة – اكياس قمامة – مفرش سفرةاسفنجة مطبخ .
  • أدوات منزلية : أدوات منزلية : دوارق بلاستيك – بولات طعام – طقم ثلاجة – مصفاة بلاستيك – زجاجة مياة – ترمس – مجات – طقم عصير – طقم خشاف – طبق فاكهة – طقم شربات .
  • أجهزة كهربائية منزلية : كبة – شواية – خلاط – بوتجاز – مروحة – فرن – مكنسة كهربائية – سخان – تكييف – دماسة – جردل بالعصارة .
  • فوانيس رمضان.

عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان ) عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان )

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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