عروض خير زمان من 25 ابريل وحتى 8 مايو 2019 ( عرض رمضان )

عرض جديد من سلسلة خير زمان ماركت في مصر بدءاً من اليوم الخميس 15/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 8/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات .

عروض رمضان 2019 من خير زمان

كرتونة وشنطة رمضان .

لحوم ودواجن طازجة واسماك مملحة .

منتجات الالبان : حليب – اجبان متنوعة وزبادي .

منتجات بقالة : معلبات وبقوليات ومشروبات وعصائر وشيبس وشيكولاتات.

فاكهة وخضروات طازجة .

مجمدات غذائية .

منتجات العناية الشخصية والمنزلية : مناديل – سوائل تنظيف – جل غسالات – شامبوهات – معاجين اسنان – معطر جو – صابون – سوائل استحمام – فوط صحية – حفاضات اطفال – زيت غسالات – ملح غسالات – منظف اطباق – مسحوق غسالات اطباق – مساحيق غسالات ملابس – مزيل بقع – منعم ملابس – مطهر – منظف متعدد الاغراض – كلور – مطهرات – المونيوم فويل – اكياس ثلاجة – اكياس قمامة – مفرش سفرةاسفنجة مطبخ .

أدوات منزلية : أدوات منزلية : دوارق بلاستيك – بولات طعام – طقم ثلاجة – مصفاة بلاستيك – زجاجة مياة – ترمس – مجات – طقم عصير – طقم خشاف – طبق فاكهة – طقم شربات .

أجهزة كهربائية منزلية : كبة – شواية – خلاط – بوتجاز – مروحة – فرن – مكنسة كهربائية – سخان – تكييف – دماسة – جردل بالعصارة .

فوانيس رمضان.

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