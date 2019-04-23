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عروض بيم BIM ماركت – الخميس 25 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

العرض الاسبوعي الجدي من بيم على مجموعة من الادوات المنزلية الخميس 25/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في فروع بيم المختلفة .

  • طقم جرانيت روزيتا 12 قطعة ( حلة مقاس 20 سم / حلقة مقاس 22 سم / حلة مقاس 24 سم / حلة مقاس 28 سم / مقلاية مقاس 26 سم / صينية مقاس 26 سم / لبانة مقاس 16 سم ) بسعر 1199 جنية .
  • محضر طعام جروهي 15 وظيفة بقوة 1000 واط ( مكون من عصارة – مطحنة – اسلطة للتقطيع – خافق بيض – اسلحة للشرائح – اسلحة للبشر – دورق 1.25 لتر ) 10 سرعات – موتور نحاس وضمان 10 سنوات بسعر 949 جنية.
  • طقم فرن حراري لومينارك 4 قطع بسعر 479.95 جنية .
  • دماسة فول مقاس 2 الزنوكي بسعر 59.95 جنية .
  • دورق زجاج لومينارك 1.3 لتر بسعر 39.95 جنية .
  • كولمان مياة لوكسيل 16 لتر بسعر 99.95 جنية .
  • دورق اكريلك الوان 2.6 لتر بسعر 31.95 جنية .
  • طقم شوب زجاج لومينارك 6 قطع بسعر 64.95 جنية .
  • طقم علب مدستار 3 قطع بسعر 22.95 جنية .
  • مساحة للسيراميك والباركية بسعر 53.95 جنية .

عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الخميس 25 ابريل 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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