عروض بيم BIM ماركت – الخميس 25 ابريل 2019

العرض الاسبوعي الجدي من بيم على مجموعة من الادوات المنزلية الخميس 25/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في فروع بيم المختلفة .

طقم جرانيت روزيتا 12 قطعة ( حلة مقاس 20 سم / حلقة مقاس 22 سم / حلة مقاس 24 سم / حلة مقاس 28 سم / مقلاية مقاس 26 سم / صينية مقاس 26 سم / لبانة مقاس 16 سم ) بسعر 1199 جنية .

محضر طعام جروهي 15 وظيفة بقوة 1000 واط ( مكون من عصارة – مطحنة – اسلطة للتقطيع – خافق بيض – اسلحة للشرائح – اسلحة للبشر – دورق 1.25 لتر ) 10 سرعات – موتور نحاس وضمان 10 سنوات بسعر 949 جنية.

طقم فرن حراري لومينارك 4 قطع بسعر 479.95 جنية .

دماسة فول مقاس 2 الزنوكي بسعر 59.95 جنية .

دورق زجاج لومينارك 1.3 لتر بسعر 39.95 جنية .

كولمان مياة لوكسيل 16 لتر بسعر 99.95 جنية .

دورق اكريلك الوان 2.6 لتر بسعر 31.95 جنية .

طقم شوب زجاج لومينارك 6 قطع بسعر 64.95 جنية .

طقم علب مدستار 3 قطع بسعر 22.95 جنية .

مساحة للسيراميك والباركية بسعر 53.95 جنية .

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