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عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 8 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر ليوم الاثنين 8-4-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من المنتجات في فروع بيم ماركت المختلفة وعددها 301 فرع .

  • جبنة سبريد ( بالزيتون – بالشيدر ) افانتي 240 جرام بسعر 15.95 جنية .
  • جبنة مثلثات لافاش كيري 32 قطعة بسعر 41.95 جنية .
  • بيف برجر جامبو أطياب 15 قطعة 1.5 كيلو جرام بسعر 99.95 جنية .
  • لبنة كيرى 200 جرام بسعر 22.95 جنية. جبنة ريكفورد بيرجادير 100 جرام بسعر 19.95 جنية .
  • جبنة مثلثات أبو الولد 24 قطعة بسعر 16.95 جنية .
  • بسكويت كاكاو محشو بكريمة الفانليا مكفيتيز 42 جرام 10 قطع بسعر 24.95 جنية .
  • معمول ( بالقرفة – سادة ) اب تو ديت 36 جرام عدد 6 قطع بسعر 9.95 جنية .
  • ملفيه شيكولاتة كات تات تات 24 جرام عدد 12 قطعة.
  • بسكويت محشو شيكولاتة بسكريم 20 جرام عدد 12 قطعة .
  • ويفر مغطى بالشيكولاتة البيلا 20 جرام عدد 12 قطعة بسعر 19.95 جنية .
  • بسكويت بالشوفات ( سادة – بالكمون ) اب تو ديت 12 قطعة بسعر 18.95 جنية .
  • افوكادو 1 كيلو جرام بسعر 34.95 جنية .
  • كلور لجميع الاغراض كلوريل 1050 جرام بسعر 6.45 جنية .
  • مطهر رشاش ديفاتول 700 ملل بسعر 17.95 جنية.
  • جل غسيل اسود فيلفيتا 1.5 لتر بسعر 22.50 جنية.

عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 8 ابريل 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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