عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 8 ابريل 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر ليوم الاثنين 8-4-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من المنتجات في فروع بيم ماركت المختلفة وعددها 301 فرع .

جبنة سبريد ( بالزيتون – بالشيدر ) افانتي 240 جرام بسعر 15.95 جنية .

جبنة مثلثات لافاش كيري 32 قطعة بسعر 41.95 جنية .

بيف برجر جامبو أطياب 15 قطعة 1.5 كيلو جرام بسعر 99.95 جنية .

لبنة كيرى 200 جرام بسعر 22.95 جنية. جبنة ريكفورد بيرجادير 100 جرام بسعر 19.95 جنية .

جبنة مثلثات أبو الولد 24 قطعة بسعر 16.95 جنية .

بسكويت كاكاو محشو بكريمة الفانليا مكفيتيز 42 جرام 10 قطع بسعر 24.95 جنية .

معمول ( بالقرفة – سادة ) اب تو ديت 36 جرام عدد 6 قطع بسعر 9.95 جنية .

ملفيه شيكولاتة كات تات تات 24 جرام عدد 12 قطعة.

بسكويت محشو شيكولاتة بسكريم 20 جرام عدد 12 قطعة .

ويفر مغطى بالشيكولاتة البيلا 20 جرام عدد 12 قطعة بسعر 19.95 جنية .

بسكويت بالشوفات ( سادة – بالكمون ) اب تو ديت 12 قطعة بسعر 18.95 جنية .

افوكادو 1 كيلو جرام بسعر 34.95 جنية .

كلور لجميع الاغراض كلوريل 1050 جرام بسعر 6.45 جنية .

مطهر رشاش ديفاتول 700 ملل بسعر 17.95 جنية.

جل غسيل اسود فيلفيتا 1.5 لتر بسعر 22.50 جنية.