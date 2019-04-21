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عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 22 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من يوم الاثنين 22/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية وغيرها في جميع الفروع .

  • سمن نباتي روابي 1.5 كيلو جرام بسعر 35.5 جنية بدلاً من 38.75 جنية .
  • كوكاكولا – سبرايت – فانتا برتقال – فانتا تفاح 2 لتر بسعر 9.90 جنية بدلاً من 12.95 جنية .
  • خليب ( خالي الدسم – كامل الدسم ) لاكتيل 1 لتر بسعر 12.45 جنية بدلاً من 15.25 جنية .
  • زيت خليط هنادي 700 مللي بسعر 11.95 جنية بدلاً من 13.25 جنية .
  • زيت خليط حلوة 2.25 لتر بسعر 38.95 جنية بدلاً من 43.50 جنية .
  • زيت دوار الشمس عافية 2.4 لتر بسعر 49.95 جنية بدلاً من 56.50 جنية .
  • بن سادة فاتح عبد الله افندي 100 جرام بسعر 8.95 جنية بدلاً من 10.75 جنية .
  • حليب كامل الدسم طعمة 450 مل بسعر 4.75 جنية بدلاً من 6.45 جنية .
  • لوبيا سابان 500 جرام بسعر 8.95 جنية بدلاً من 11.70 جنية .
  • عدس اصفر سابان 500 جرام بسعر 7.95 جنية بدلاً من 9.95 جنية .
  • سكر ابيض شفق 1 كيلو جرام بسعر 8.95 جنية بدلاً من 9.25 جنية .
  • ارز ابيض افصانة 1 كيلو جرام بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.60 جنية .
  • بن محوج ( فاتح – غامق ) عبد الله افندي 100 جرام بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.45 جنية.
  • شاي اخضر ليبتون 25 فتلة بسعر 11.45 جنية بدلاً من 13.50 جنية .
  • صابون سائل للاطباق ديستو 2 كيلو جرام بسعر 15.95 جنية بدلاً من 18.95 جنية .
  • سائل استحمام لوكس 250 مل بسعر 21.95 جنية بدلاً من 27.95 جنية .
  • مناديل للوجه زينة 550 مننديل بسعر 11.95 جنية بدلاً من 14.90 جنية .
  • صلصة طماطم لاجاردينير 360 جرام بسعر 5.95 جنية بدلاً من 6.50 جنية .
  • سكر الاسرة 1 كيلو جرام بسعر 8.45 جنية .
  • مكرونة خواتم مايكروني 350 جرام بسعر 2.75 جنية .
  • مكرونة فرن نسايم 350 جرام بسعر 2.75 جنية .
  • صلصة طماطم سلطانة 280 جرام التركيز ( 18-20 % ) بسعر 4.45 جنية .
  • سمن نباتي صافية 600 جرام بسعر 12.75 جنية .
  • زيت دوار الشمس هلا 750 ملل بسعر 13.95 جنية .
  • ارز مصري الموسم 1 كيلو جرام بسعر 9.45 جنية .
  • دقيق جميع الاستخدامات امان 1 كيلو جرام بسعر 6.75 جنية .

عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019 عروض بيم BIM ماركت - الاثنين 22 ابريل 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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