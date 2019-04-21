عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 22 ابريل 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من يوم الاثنين 22/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية وغيرها في جميع الفروع .

سمن نباتي روابي 1.5 كيلو جرام بسعر 35.5 جنية بدلاً من 38.75 جنية .

كوكاكولا – سبرايت – فانتا برتقال – فانتا تفاح 2 لتر بسعر 9.90 جنية بدلاً من 12.95 جنية .

خليب ( خالي الدسم – كامل الدسم ) لاكتيل 1 لتر بسعر 12.45 جنية بدلاً من 15.25 جنية .

زيت خليط هنادي 700 مللي بسعر 11.95 جنية بدلاً من 13.25 جنية .

زيت خليط حلوة 2.25 لتر بسعر 38.95 جنية بدلاً من 43.50 جنية .

زيت دوار الشمس عافية 2.4 لتر بسعر 49.95 جنية بدلاً من 56.50 جنية .

بن سادة فاتح عبد الله افندي 100 جرام بسعر 8.95 جنية بدلاً من 10.75 جنية .

حليب كامل الدسم طعمة 450 مل بسعر 4.75 جنية بدلاً من 6.45 جنية .

لوبيا سابان 500 جرام بسعر 8.95 جنية بدلاً من 11.70 جنية .

عدس اصفر سابان 500 جرام بسعر 7.95 جنية بدلاً من 9.95 جنية .

سكر ابيض شفق 1 كيلو جرام بسعر 8.95 جنية بدلاً من 9.25 جنية .

ارز ابيض افصانة 1 كيلو جرام بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.60 جنية .

بن محوج ( فاتح – غامق ) عبد الله افندي 100 جرام بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.45 جنية.

شاي اخضر ليبتون 25 فتلة بسعر 11.45 جنية بدلاً من 13.50 جنية .

صابون سائل للاطباق ديستو 2 كيلو جرام بسعر 15.95 جنية بدلاً من 18.95 جنية .

سائل استحمام لوكس 250 مل بسعر 21.95 جنية بدلاً من 27.95 جنية .

مناديل للوجه زينة 550 مننديل بسعر 11.95 جنية بدلاً من 14.90 جنية .

صلصة طماطم لاجاردينير 360 جرام بسعر 5.95 جنية بدلاً من 6.50 جنية .

سكر الاسرة 1 كيلو جرام بسعر 8.45 جنية .

مكرونة خواتم مايكروني 350 جرام بسعر 2.75 جنية .

مكرونة فرن نسايم 350 جرام بسعر 2.75 جنية .

صلصة طماطم سلطانة 280 جرام التركيز ( 18-20 % ) بسعر 4.45 جنية .

سمن نباتي صافية 600 جرام بسعر 12.75 جنية .

زيت دوار الشمس هلا 750 ملل بسعر 13.95 جنية .

ارز مصري الموسم 1 كيلو جرام بسعر 9.45 جنية .

دقيق جميع الاستخدامات امان 1 كيلو جرام بسعر 6.75 جنية .

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