 التخطي إلى المحتوى

عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 15/1/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات الغذائيةحيث يقدم مجموعة من منتجات البقالة وبمناسبة الاحتفال بشم النسيم يقدم مجموعة من الاغذية الخاصة من الاسماك المملحة ومنتجات العناية الشخصية .

كما يوفر بيم ماركت منتجات شهر رمضان 2019 من كراتين وشنط رمضان و الياميش .

منتجات وسلع عرض بيم الاثنين

  • مكرونة ( سباجتي – فرن – خواتم – لسان عصفور – هلالية – شعرية – مرمرية ) المطبخ 400 جرام بسعر 3.5 جنية .
  • مكرونة ( مرمرية – خواتم – شعرية ) رانسي 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .
  • مخلل مشكل شيخون أسبيشيال 1 كيلو جرام بسعر 11.25 جنية .
  • ارز المطبخ 5 كيلو جرام بسعر 59.95 جنية .
  • خيار متبل شيخون 1 كيلو جرام بسعر 16.5 جنية .
  • جبنة بيضاء حرين لاند ( فيتا – بالقشطة – اسطنبولي ) 500 جرام بسعر 9.95 جنية .
  • جبنة مبشورة مطبوخة بطعم الشيدر ايطاليانو 1 كيلو جرام بسعر 21.5 جنية .
  • مناديل للمطبخ زينة 6 رول بسعر 29.5 جنية .
  • مناديل وجة زينة 777 منديل بسعر 18.95 جنية .
  • مكرونة ( فرن – شعرية ) نسايم 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .
  • دقيق جميع الاستخدامات امان 1 كيلو جرام بسعر 6.75 جنية .
  • ارز صافية 1 كيلو جرام بسعر 8.95 جنية .
  • سكر امان 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .
  • سكر صافية 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .
  • زيت ذرة الاصيل 2.25 لتر بسعر 47.95 جنية .
  • صلصة طماطم داندي 800 جرام التركيز ( 28-30 % ) جم بسعر 16.75 جنية .
  • خل التمساح 925 مللي بسعر 3.95 جنية .
  • زيت خليط هدية 1 لتر بسعر 15.95 جنية .
  • سمن قوت القلوب 650 جرام بسعر 14.95 جنية .
  • ستريبس دجاج ( عادي – حار ) شيكيتيتا 1 كيلو جرام بسعر 59.95 جنية .
  • جبنة بيضاء فيتا بلس 1 كيلو جرام بسعر 24.5 جنية.
  • ليمون معصفر شيخون 1 كيلو جرام بسعر 14.95 جنية .
  • فلفل مخلل شيخون 1 كيلو جران بسعر 13.95 جنية .
  • بطارخ رنجة تدخين بارد بست فود 200 جرام بسعر 24.95 جنية .
  • سردين ملح خفيف لصياد 200 جرام بسعر 9.95 جنية .
  • فيليه سردين الصياد 200 جرام بسعر 24.95 جنية .
  • علبة رنجة مدخنة على البارد الصياد 1 كيلو جرام بسعر 32.95 جنية .
  • مفروم رنجة وبطارخ سيفياجرا سي فوود الوزن الصافي 180 جرام الوزن القائم 3400 جرام بسعر 23.5 جنية .
  • فيليه أنشوجة سي فوود الوزن الصافي 175 جرام الوزن القائم 300 جرام بسعر 24.95 جنية .
  • جمبري وسط مقشر مجمد ( 60-80 ) ديليشوش 500 جرام بسعر 79.95 جنية .
  • فيلية رنجة تدخين بارد الصياد بست فود 200 جرام بسعر 18.95 جنية .
  • فسيخ بلدي كامل سي فوود 300 – 350 جرام بسعر 36.95 جنية .
  • فسيخ بالجزر بدون رأس منظف الاحشاء سي فوود 300- 350 جرام بسعر 45.95 جنية .
  • رنجة تدخين بارد بست فود 225 – 275 جرام بسعر 10.95 جنية .
  • سبراي معطر للجسم اكس 150 ملل بسعر 32.95 جنية .
  • شامبو سانسيلك 360 مل بسعر 24.95 جنية . شامبو دوف 400 ملل بسعر 39.95 جنية .
  • خلطة بشاميل كنور 70 جرام بسعر 2.95 جنية .
  • شاي اسود ناعم ليبتون 400 جرام بسعر 36.5 جنية .
  • خلطة كفتة كنور 35 جرام بسعر 3.5 جنية .
  • صابون للزجه كامي 120 جرام بسعر 4.95 جنية .
  • معجون اسنان مكافح التسوس سيجنال 120 مل بسعر 13.45 جنية .
  • مرقة دجاج كنور 8 مكعبات بسعر 2.95 جنية .
  • شامبو كلير للرجال 360 مل بسعر 35.95 جنية .
  • مناديل وجه زينة 400 منديل * 3 قطع بسعر 28.5 جنية .
  • اصابع ويفر محشو ومغطى بالشيكولاتة فلوتس 22.5 جرام * 5 قطع بسعر 14.25 جنية .
  • كيس قهوة سريعة التحضير نسكافيه 50 جرام بسعر 19.95 جنية .
  • بطاطس شيبس ( فلفل حلو – شطة وليمون – جبنة متبلة ) تايجر 183 – 190 جرام بسعر 7.45 جنية .
  • شاي اسود سيلاني السلام 100 فتلة بسعر 35.95 جنية .
  • كوكاكولا – سبرايت 330 مل * 6 قطع بسعر 22.5 جنية .
  • عصير مانجة راني 235 مل بسعر 2.95 جنية .
  • عصير جوافة او تفاح راني 235 مل بسعر 2.5 جنية .
  • تفاح أحمر 1.5 كيلو جرام بسعر 24.95 جنية .
  • مياة شرب طبيعية دساني 1.5 لتر * 12 زجاجة بسعر 39 جنية .
  • عصير ( جوافة – كوكتيل – تفاح – مانجو ) جرين لاند 1 لتر بسعر 7.5 جنية .

عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة ) عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.