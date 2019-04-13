عروض بيم ماركت الاثنين 15 ابريل 2019 ( اكلات شم النسيم واغذية جافة )

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 15/1/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات الغذائيةحيث يقدم مجموعة من منتجات البقالة وبمناسبة الاحتفال بشم النسيم يقدم مجموعة من الاغذية الخاصة من الاسماك المملحة ومنتجات العناية الشخصية .

كما يوفر بيم ماركت منتجات شهر رمضان 2019 من كراتين وشنط رمضان و الياميش .

منتجات وسلع عرض بيم الاثنين

مكرونة ( سباجتي – فرن – خواتم – لسان عصفور – هلالية – شعرية – مرمرية ) المطبخ 400 جرام بسعر 3.5 جنية .

مكرونة ( مرمرية – خواتم – شعرية ) رانسي 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .

مخلل مشكل شيخون أسبيشيال 1 كيلو جرام بسعر 11.25 جنية .

ارز المطبخ 5 كيلو جرام بسعر 59.95 جنية .

خيار متبل شيخون 1 كيلو جرام بسعر 16.5 جنية .

جبنة بيضاء حرين لاند ( فيتا – بالقشطة – اسطنبولي ) 500 جرام بسعر 9.95 جنية .

جبنة مبشورة مطبوخة بطعم الشيدر ايطاليانو 1 كيلو جرام بسعر 21.5 جنية .

مناديل للمطبخ زينة 6 رول بسعر 29.5 جنية .

مناديل وجة زينة 777 منديل بسعر 18.95 جنية .

مكرونة ( فرن – شعرية ) نسايم 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .

دقيق جميع الاستخدامات امان 1 كيلو جرام بسعر 6.75 جنية .

ارز صافية 1 كيلو جرام بسعر 8.95 جنية .

سكر امان 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .

سكر صافية 1 كيلو جرام بسعر 7.75 جنية .

زيت ذرة الاصيل 2.25 لتر بسعر 47.95 جنية .

صلصة طماطم داندي 800 جرام التركيز ( 28-30 % ) جم بسعر 16.75 جنية .

خل التمساح 925 مللي بسعر 3.95 جنية .

زيت خليط هدية 1 لتر بسعر 15.95 جنية .

سمن قوت القلوب 650 جرام بسعر 14.95 جنية .

ستريبس دجاج ( عادي – حار ) شيكيتيتا 1 كيلو جرام بسعر 59.95 جنية .

جبنة بيضاء فيتا بلس 1 كيلو جرام بسعر 24.5 جنية.

ليمون معصفر شيخون 1 كيلو جرام بسعر 14.95 جنية .

فلفل مخلل شيخون 1 كيلو جران بسعر 13.95 جنية .

بطارخ رنجة تدخين بارد بست فود 200 جرام بسعر 24.95 جنية .

سردين ملح خفيف لصياد 200 جرام بسعر 9.95 جنية .

فيليه سردين الصياد 200 جرام بسعر 24.95 جنية .

علبة رنجة مدخنة على البارد الصياد 1 كيلو جرام بسعر 32.95 جنية .

مفروم رنجة وبطارخ سيفياجرا سي فوود الوزن الصافي 180 جرام الوزن القائم 3400 جرام بسعر 23.5 جنية .

فيليه أنشوجة سي فوود الوزن الصافي 175 جرام الوزن القائم 300 جرام بسعر 24.95 جنية .

جمبري وسط مقشر مجمد ( 60-80 ) ديليشوش 500 جرام بسعر 79.95 جنية .

فيلية رنجة تدخين بارد الصياد بست فود 200 جرام بسعر 18.95 جنية .

فسيخ بلدي كامل سي فوود 300 – 350 جرام بسعر 36.95 جنية .

فسيخ بالجزر بدون رأس منظف الاحشاء سي فوود 300- 350 جرام بسعر 45.95 جنية .

رنجة تدخين بارد بست فود 225 – 275 جرام بسعر 10.95 جنية .

سبراي معطر للجسم اكس 150 ملل بسعر 32.95 جنية .

شامبو سانسيلك 360 مل بسعر 24.95 جنية . شامبو دوف 400 ملل بسعر 39.95 جنية .

خلطة بشاميل كنور 70 جرام بسعر 2.95 جنية .

شاي اسود ناعم ليبتون 400 جرام بسعر 36.5 جنية .

خلطة كفتة كنور 35 جرام بسعر 3.5 جنية .

صابون للزجه كامي 120 جرام بسعر 4.95 جنية .

معجون اسنان مكافح التسوس سيجنال 120 مل بسعر 13.45 جنية .

مرقة دجاج كنور 8 مكعبات بسعر 2.95 جنية .

شامبو كلير للرجال 360 مل بسعر 35.95 جنية .

مناديل وجه زينة 400 منديل * 3 قطع بسعر 28.5 جنية .

اصابع ويفر محشو ومغطى بالشيكولاتة فلوتس 22.5 جرام * 5 قطع بسعر 14.25 جنية .

كيس قهوة سريعة التحضير نسكافيه 50 جرام بسعر 19.95 جنية .

بطاطس شيبس ( فلفل حلو – شطة وليمون – جبنة متبلة ) تايجر 183 – 190 جرام بسعر 7.45 جنية .

شاي اسود سيلاني السلام 100 فتلة بسعر 35.95 جنية .

كوكاكولا – سبرايت 330 مل * 6 قطع بسعر 22.5 جنية .

عصير مانجة راني 235 مل بسعر 2.95 جنية .

عصير جوافة او تفاح راني 235 مل بسعر 2.5 جنية .

تفاح أحمر 1.5 كيلو جرام بسعر 24.95 جنية .

مياة شرب طبيعية دساني 1.5 لتر * 12 زجاجة بسعر 39 جنية .

عصير ( جوافة – كوكتيل – تفاح – مانجو ) جرين لاند 1 لتر بسعر 7.5 جنية .

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