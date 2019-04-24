عروض بنده مصر من 25 ابريل وحتى 15 مايو 2019 ( في رمضان من الفطار للسحور )

عرض جديد من سلسلة بندع في مصر بمناسبة شهر رمضان في الفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 15/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

بنده معاكم في رمضان من الفطار للسحور وبتقدملكم أقوى العروض على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية ومستلزمات البيت اللي هتحتاجوها طول شهر رمضان.

سلع ومنتجات عرض بنده حتى 15 مايو 2019

منتجات البقالة الجافة : معلبات متنوعة – بقوليات – منتجات عمل الحلويات – مشروبات – مخللات.

ياميش رمضان 2019 : كاجو – فستق – لوز – عين جمل – بندق – جوز هند – مشمشية – قراصيا – كركدية – تمر هندي – خروب – بلح – زبيب – قمر الدين – تين مجفف .

مجمدات غذائية : خضروات – مصنعات اللحوم والدواجن .

منتجات البان : حليب – أجبان – زبدة – زبادي.

منتجات طازجة : خضروات وفاكهة – لحوم – دواجن – حلويات شرقية.

أدوات منزلية : مجموعة من ادوات الطهي والتقديم والتغليف.

أجهزة كهربائية : شاشات – ثلاجات – بوتوجازات – فريزرات – تكييفات – غسالات .

منتجات العناية الشخصية والمنظفات : شامبوهات – سوائل استحمام – صابون – مزيلات عرق – بلسم – عسول – حفاضات – مناديل – فوط صحية – مزيلات بقع مساحيق غسيل.

ملابس .

كرتونة رمضان 2019.

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