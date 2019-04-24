عروض بنده مصر من 25 ابريل وحتى 15 مايو 2019 ( في رمضان من الفطار للسحور )

عرض جديد من سلسلة بندع في مصر بمناسبة شهر رمضان في الفترة من الخميس 25/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 15/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
بنده معاكم في رمضان من الفطار للسحور وبتقدملكم أقوى العروض على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية ومستلزمات البيت اللي هتحتاجوها طول شهر رمضان.
سلع ومنتجات عرض بنده حتى 15 مايو 2019
- منتجات البقالة الجافة : معلبات متنوعة – بقوليات – منتجات عمل الحلويات – مشروبات – مخللات.
- ياميش رمضان 2019 : كاجو – فستق – لوز – عين جمل – بندق – جوز هند – مشمشية – قراصيا – كركدية – تمر هندي – خروب – بلح – زبيب – قمر الدين – تين مجفف .
- مجمدات غذائية : خضروات – مصنعات اللحوم والدواجن .
- منتجات البان : حليب – أجبان – زبدة – زبادي.
- منتجات طازجة : خضروات وفاكهة – لحوم – دواجن – حلويات شرقية.
- أدوات منزلية : مجموعة من ادوات الطهي والتقديم والتغليف.
- أجهزة كهربائية : شاشات – ثلاجات – بوتوجازات – فريزرات – تكييفات – غسالات .
- منتجات العناية الشخصية والمنظفات : شامبوهات – سوائل استحمام – صابون – مزيلات عرق – بلسم – عسول – حفاضات – مناديل – فوط صحية – مزيلات بقع مساحيق غسيل.
- ملابس .
- كرتونة رمضان 2019.
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