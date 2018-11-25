عروض اولاد رجب من 25 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر 2018

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في الفترة من الأحد 25-11-2018 م وحتى يوم الأحد 9-12-2018 م أو حتى نفاذ الكمية , في جميع فروعه المنتشرة في العديد من المدن والمحافظات المصرية .

العرض الجديد من أولاد رجب تحت اسم ” مرحباً بالشتاء hello winter ” ويضم مجموعة كبيرة من المنتجات من جميع اقسام الماركت .

مجلة عروض اولاد رجب حتى 9 ديسمبر 2018

العرض على مجموعة كبيرة من السلغ الغذائية ومنتجات النظافة والعناية الشخصية والمنزلية والملابس والمفروشات والادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية .

منتجات غذائية : تشمل مجموعة متنوعة من منتجات الالبان مثل الاجبان المختلفة والزبادي والزبدة والسمن الطبيعي – اللحوم الطازجة المتنوعة ومنتجاتها من مفروم وسجق وكباب حلة ولانشون وكفتة وبرجر وهوت دوج – الاسماك الطازجة ومنتجاتها من تونة وسردين – الدواجن الطازجة ومنتجاتها من بانيه وناجتس – الفاكهة والخضروات – منتجات غذائية مجمدة ومبردة – منتجات البقالة مثل المعلبات والبقوليات والمشروبات والبسكويت والكيك والشيبس .

منظفات : مجموعة من منتجات النظافة والعناية الشخصية والمنزلية المتنوعة مثل مساحيق الغسيل و مزيلات العرق والشامبوهات والصابون والمناديل ورولات القمامة والفويل ومفارش السفرة واكياس الثلاجة .

أدوات منزلية : مجموعة متنوعة من ادوات الطهي المختلفة مثل اطقم الطهي والتقديم والحفظ وبلاستيكات النظافة مثل الجرادل والجاروف والفرشاة والمساحة وسلات المهملات .

ملابس ومفروشات : مجموعة من الملابس والاحذية والمفارش .

أجهزة كهربائية : شاشة – خلاط – ميكروويف – مكواة – شفاط – مكواة بخار – سخان – غسالة – ثلاجة – دفاية – مكنسة – غلاية .

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