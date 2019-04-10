عروض الياميش في هايبر ون Hyper one – رمضان 2019

مع قرب دخول شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م اعلن هايبر ون عن توفر كرتونة رمضان 2019 وعروض خاصة على الياميش متوفر في فرعيه ( فرع الشيخ زايد / فرع طريق القاهرة إسماعيلية ) .
سبت ياميش صغير
السعر : 222 جنية
ويحوى اصناف الياميش الاتية :
- بلح ناشف 1 كيلو جرام شامية .
- سوداني 400 جرام .
- قمر الدين الافراح 400 جرام .
- جوز هند 250 جرام .
- زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
- مشمشية 250 جرام .
- قراصيا 250 جرام .
- خروب مجروش 400 جرام .
- بندق 150 جرام مقشر .
- لوز 150 جرام مقشر .
- تين مجفف 300 جرام .
سبت ياميش وسط
السعر : 290 جنية
ويحوى اصناف الياميش الاتية :
- بلح ناشف 1 كيلو جرام شامية .
- سوداني 400 جرام .
- قمر الدين الافراح 400 جرام .
- جوز هند 250 جرام .
- زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
- مشمشية 250 جرام .
- قراصيا 250 جرام .
- تمر هندي 400 جرام .
- بندق 150 جرام مقشر .
- لوز 150 جرام مقشر .
- تين مجفف 300 جرام .
- عين جمل 150 جرام مقشر.
سبت ياميش كبير
السعر : 425 جنية
ويحوى اصناف الياميش الاتية :
- 2 بلح ناشف 1 كيلو جرام عالي .
- سوداني 400 جرام .
- 2 قمر الدين الهلال 400 جرام .
- 2 جوز هند 250 جرام .
- زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
- مشمشية 250 جرام .
- قراصيا 250 جرام .
- تمر هندي 400 جرام .
- بندق 150 جرام مقشر .
- لوز 150 جرام مقشر .
- تين مجفف 300 جرام .
- عين جمل 150 جرام مقشر.
- كركديه 250 جرام .
- فستق 150 جرام
سبت ياميش باليد خشب
السعر : 555 جنية
ويحوى اصناف الياميش الاتية :
- 1 بلح ناشف 1 كيلو جرام عالي .
- سوداني 400 جرام .
- 2 قمر الدين الهلال 400 جرام .
- 2 جوز هند 250 جرام .
- 2 زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
- 2 مشمشية 250 جرام .
- 2 قراصيا 250 جرام .
- تمر هندي 400 جرام .
- 2 بندق 150 جرام مقشر .
- 2 لوز 150 جرام مقشر .
- 1 تين مجفف 300 جرام .
- 1 عين جمل 150 جرام مقشر.
- كركديه 250 جرام .
- فستق 150 جرام.
- تمر 700 جرام.
التعليقات