عروض الياميش في هايبر ون Hyper one – رمضان 2019

مع قرب دخول شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م اعلن هايبر ون عن توفر كرتونة رمضان 2019 وعروض خاصة على الياميش متوفر في فرعيه ( فرع الشيخ زايد / فرع طريق القاهرة إسماعيلية ) .

سبت ياميش صغير

السعر : 222 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

بلح ناشف 1 كيلو جرام شامية .

سوداني 400 جرام .

قمر الدين الافراح 400 جرام .

جوز هند 250 جرام .

زبيب 250 جرام جولدن ايراني .

مشمشية 250 جرام .

قراصيا 250 جرام .

خروب مجروش 400 جرام .

بندق 150 جرام مقشر .

لوز 150 جرام مقشر .

تين مجفف 300 جرام .

سبت ياميش وسط

السعر : 290 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

بلح ناشف 1 كيلو جرام شامية .

سوداني 400 جرام .

قمر الدين الافراح 400 جرام .

جوز هند 250 جرام .

زبيب 250 جرام جولدن ايراني .

مشمشية 250 جرام .

قراصيا 250 جرام .

تمر هندي 400 جرام .

بندق 150 جرام مقشر .

لوز 150 جرام مقشر .

تين مجفف 300 جرام .

عين جمل 150 جرام مقشر.

سبت ياميش كبير

السعر : 425 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

2 بلح ناشف 1 كيلو جرام عالي .

سوداني 400 جرام .

2 قمر الدين الهلال 400 جرام .

2 جوز هند 250 جرام .

زبيب 250 جرام جولدن ايراني .

مشمشية 250 جرام .

قراصيا 250 جرام .

تمر هندي 400 جرام .

بندق 150 جرام مقشر .

لوز 150 جرام مقشر .

تين مجفف 300 جرام .

عين جمل 150 جرام مقشر.

كركديه 250 جرام .

فستق 150 جرام

سبت ياميش باليد خشب

السعر : 555 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

1 بلح ناشف 1 كيلو جرام عالي .

سوداني 400 جرام .

2 قمر الدين الهلال 400 جرام .

2 جوز هند 250 جرام .

2 زبيب 250 جرام جولدن ايراني .

2 مشمشية 250 جرام .

2 قراصيا 250 جرام .

تمر هندي 400 جرام .

2 بندق 150 جرام مقشر .

2 لوز 150 جرام مقشر .

1 تين مجفف 300 جرام .

1 عين جمل 150 جرام مقشر.

كركديه 250 جرام .

فستق 150 جرام.

تمر 700 جرام.

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