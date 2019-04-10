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عروض الياميش في هايبر ون Hyper one – رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

مع قرب دخول شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م اعلن هايبر ون عن توفر كرتونة رمضان 2019 وعروض خاصة على الياميش متوفر في فرعيه ( فرع الشيخ زايد / فرع طريق القاهرة إسماعيلية ) .

سبت ياميش صغير

السعر : 222 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

  • بلح ناشف 1 كيلو جرام شامية .
  • سوداني 400 جرام .
  • قمر الدين الافراح 400 جرام .
  • جوز هند 250 جرام .
  • زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
  • مشمشية 250 جرام .
  • قراصيا 250 جرام .
  • خروب مجروش 400 جرام .
  • بندق 150 جرام مقشر .
  • لوز 150 جرام مقشر .
  • تين مجفف 300 جرام .

عروض الياميش في هايبر ون Hyper one - رمضان 2019

سبت ياميش وسط

السعر : 290 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

  • بلح ناشف 1 كيلو جرام شامية .
  • سوداني 400 جرام .
  • قمر الدين الافراح 400 جرام .
  • جوز هند 250 جرام .
  • زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
  • مشمشية 250 جرام .
  • قراصيا 250 جرام .
  • تمر هندي 400 جرام .
  • بندق 150 جرام مقشر .
  • لوز 150 جرام مقشر .
  • تين مجفف 300 جرام .
  • عين جمل 150 جرام مقشر.

عروض الياميش في هايبر ون Hyper one - رمضان 2019

سبت ياميش كبير

السعر : 425 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

  • 2 بلح ناشف 1 كيلو جرام عالي .
  • سوداني 400 جرام .
  • 2 قمر الدين الهلال 400 جرام .
  • 2 جوز هند 250 جرام .
  • زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
  • مشمشية 250 جرام .
  • قراصيا 250 جرام .
  • تمر هندي 400 جرام .
  • بندق 150 جرام مقشر .
  • لوز 150 جرام مقشر .
  • تين مجفف 300 جرام .
  • عين جمل 150 جرام مقشر.
  • كركديه 250 جرام .
  • فستق 150 جرام

عروض الياميش في هايبر ون Hyper one - رمضان 2019

سبت ياميش باليد خشب

السعر : 555 جنية

ويحوى اصناف الياميش الاتية :

  • 1 بلح ناشف 1 كيلو جرام عالي .
  • سوداني 400 جرام .
  • 2 قمر الدين الهلال 400 جرام .
  • 2 جوز هند 250 جرام .
  • 2 زبيب 250 جرام جولدن ايراني .
  • 2 مشمشية 250 جرام .
  • 2 قراصيا 250 جرام .
  • تمر هندي 400 جرام .
  • 2 بندق 150 جرام مقشر .
  • 2 لوز 150 جرام مقشر .
  • 1 تين مجفف 300 جرام .
  • 1 عين جمل 150 جرام مقشر.
  • كركديه 250 جرام .
  • فستق 150 جرام.
  • تمر 700 جرام.

عروض الياميش في هايبر ون Hyper one - رمضان 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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