عروض العثيم مصر من 1 وحتى 15 ديسمبر 2018

عرض جديد من سلسلة اسواق عبد الله العثيم في مصر في الفترة من السبت 1-12-2018 م وحتى يوم السبت 15-12-2018 م أو حتى نفاذ الكمية في كل الفروع على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .

اهم المنتجات والسلع المتوفرة في العرض :