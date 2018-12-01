عروض العثيم مصر من 1 وحتى 15 ديسمبر 2018

عرض جديد من سلسلة اسواق عبد الله العثيم في مصر في الفترة من السبت 1-12-2018 م وحتى يوم السبت 15-12-2018 م أو حتى نفاذ الكمية في كل الفروع على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع .
اهم المنتجات والسلع المتوفرة في العرض :
- لحوم : كباب حلة كندوز – انتركوت كندوز – مكعبات كندوز خضار – سن كندوز بلدي صافي – مفروم كندوز – لانشون – بسطرمة .
- أغذية مجمدة : دجاج – بط – سمك – سي فود – ديك رومي – سمان – بانيه عادي وحار – برجر – بامية – بسلة بالجزر – جلاش .
- منتجات الالبان : علب البان كامل الدسم – لبن جاف – أجبان متنوعة ( براميلي سادة او فلفل – خزين – فيتا – اسطنبولي – شيدر – موزاريلا – كريمة كوب – مثلثات – رومي ) – زبادي – مشروب زبادي .
- منتجات بقالة : زيت – سمن – مربى – ارز – دقيق – مكرونة -فاصوليا – لوبيا – تونة – كاتشب – صلصلة .
- منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : مساحيق غسيل – مطهرات – منظف اطباق – منظف ارضيات – كلور- مناديل – حفاضات اطفال شامبوهات – صابون – ماكينات حلاقة – اسبراي مزيل للعرق .
- ادوات منزلية : اطقم تقديم وحفظ الطعام – ولاعات – فلاتر مياه – طقم فوط .
التعليقات