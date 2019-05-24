عروض التكييفات من ” بى تك ” للعام 2019 كاش وتقسيط | شامل أسعار التكييفات بمختلف الماركات بالسوق الآن

تقدم مجموعة متاجر ومنافذ ” بى تك ” العديد من العروض الهامة والمميزة للأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومع بدايات شهور صيف 2019 في مصر قد يكون التساؤل حول التكييفات وما يتعلق بأسعارها ومواصفاتها مهم للغاية بالنسبة للمستهلك المصري .
وقد يكون الأكثر أهمية من هذا كله هو بالتأكيد معرفة العروض المختلفة والمميزة لأسعار التكييفات بالمتاجر المختصة للعام 2019، وبهذا التقرير الشامل سوف نقدم إليكم أحدث عروض متاجر ” بى تك ” لأسعار التكييفات لصيف 2019 سواء كانت تلك العروض تخص الكاش أو التقسيط .. فإليكم التفاصيل كاملة .
عروض التكييفات من بى تك كاش – تقسيط 2019
والأن نُقدم لكم أحدث وأخر عروض التكييفات من شركة ” بى تك ” للأجهزة الكهربائية والمنزلية .
وذلك خلال العام الحالى 2019
وأيضاً خلال الشهر الحالى مايو 2019، والعروض تشمل كافة أنواع عروض التقسيط بمختلف الأنظمة وعروض الكاش مع الخصومات لأسعار التكييفات 2018 فى مصر لجميع الماركات والموديلات .
|ماركة التكييف
بالمواصفات
|عرض
التقسيط
|عرض
الكاش
|تكييف فريش
تبريد فقط 2.5 حصان
بلازما + سمارت
|500 جنيه
شهريا
|10459
جنيه
|تكييف يونيون اير
تبريد فقط 1.5 حصان
بلازما
موديل : أي كول
|323 جنيه
شهريا
|6749
جنيه
|تكييف فريش
تبريد فقط 1.5 حصان
تبريد فقط
|354 جنيه
شهريا
|7399
جنيه
|تكييف يونيون اير
موديل أرتيفاي
ساخن + بارد
1.5 حصان
|397 جنيه
شهريا
|8299
جنيه
|تكييف يونيون اير
موديل : ارتيفاي
تبريد فقط
1.5 حصان
|383 جنيه
شهريا
|7999
جنيه
|تكييف شارب
الموديل : كلاستر
تبريد + ساخن
3 حصان
|594 جنيه
شهريا
|12419
جنيه
|تكييف يونيون اير
موديل : ارتيفاي
تبريد مع تدفئة
2.25حصان بلازما
|516 جنيه
شهريا
|10799
جنيه
|تكييف ميديا
بارد فقط
1.5 حصان
|345 جنيه
شهريا
|7220
جنيه
|تكييف شارب
بارد مع ساخن
2.25 حصان
|517
شهريا
|10819
جنيه
|تكييف جري جلوري
بارد/ساخن
3 حصان
|634 جنيه
شهريا
|13250
جنيه
|تكييف يورك
4 حصان
بارد/ساخن
|935 جنيه
شهريا
|19555
جنيه
|تكييف شارب
3 حصان
تبريد مع ساخن
|560 جنيه
شهريا
|11719
جنيه
|تكييف يورك
بارد فقط
1.5 حصان
|397 جنيه
شهريا
|8299
جنيه
|تكييف يونيون اير
موديل : ارتيفاي
3 حصان
تبريد مع ساخن
|593 جنيه
شهريا
|12399
جنيه
|تكييف جري فالكون
2.25 حصان
تبريد فقط
|490 جنيه
شهريا
|10250
جنيه
|تكييف ماركة ميديا
الحجم : 2.25 حصان
بارد/ساخن
|471 جنيه
شهريا
|9845
جنيه
|تكييف جري جلوري
الحجم : 2.25 حصان
بارد/ساخن
|543 جنيه
شهرياً
|11350
جنيه
|تكييف جري جلوري
بارد/ساخن
الحجم : 1.5 حصان
|413 جنيه
شهرياً
|8630
جنيه
|تكييف شارب بلازما + انفرتر
بارد+ساخن
الحجم : 1.5 حصان
|496 جنيه
شهرياً
|10369
جنيه
عروض بى تك الشهرية مايو 2019 للتكييفات
وهنا سوف نُقدم اليكم بالمتابعة الدورية المستمرة لأهم عروض وأحدث عروض بى تك الخاصة بمكيفات الهواء، وسوف تكون المتابعة بشكل شهرى نقدم اليكم فيها بيانات العرض شامل الكاش وأيضا شامل للتقسيط لمختلف الماركات والموديلات المعروضة والمتاحة لنظام العروض بمجموعة متاجر بى تك على مستوى الجمهورية، وهنا سوف نقدم أحدث عروض التكييفات من متاجر بى تك خلال الشهر الجارى أغسطس من العام 2018 .
أسعار التكييفات 2019
إليكم الآن النافذة الأهم والأكبر والأكثر شمولاً حول أسعار مختلف الماركات والموديلات بكل الأحجام للتكييفات بالسوق المصرية للعام 2019 وسوف نحرص عبر التقرير الذي سوف نوجهكم إليه أن تكون كافة المعلومات من مصادرها الموثقة والرسمية والمعلنة من السوق مباشرة أول بأول حول الأسعار الحالية للتكييفات بمصر .
للتعرف على أحدث أسعار كل ماركات التكييفات فى مصر من هنا
وبهذا ينتهى التقرير الخاص بعروض التكييفات تقسيط – كاش من متاجر ” بى تك ” كما شمل تقريرنا على بيان مفصل عبر تقرير شامل لأسعار التكييفات بالسوق عام 2019 .
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