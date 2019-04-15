 التخطي إلى المحتوى

عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في افلترة من الاثنين 15/4/2019 م وحتى يوم الاربعاء 24/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات بمناسبة شهر رمضان 1440 هـ وشم النسيم 2019 .

منتجات وسلع عرض اولاد رجب

خصومات على المنتجات الغذائية الطازجة والبقالة ومأكولات شم النسيم والياميش وكراتين رمضان ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات  والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية .

  • أجبان : مجموعة متنوعة من الاجبان المختلفة والمطهيات .
  • اللحوم والدواجن والاسماك .
  • الفاكهة والخضروات .
  • أغذية مجمدة : خضروات مجمدة ومصنعات اللحوم والدواجن والاسماك.
  • منتجات الالبان : حليب وأجبان مصنعة والزبادي .
  • بقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والعصائر والشيكولاتة والحلويات .
  • المنظفات : مجموعة من مساحيق الغسيل والمناديل ومنتجات التلميع والحفظ .
  • الصحة والجمال : مجموعة من منتجات العناية الشخصية بالشعر والجسم .
  • الأجهزة المنزلية : شاشات – شفاط – خلاطات – مكواة – غلاية – يوتجازات – غسالات – مبردات مياه مراوح – مكانس كهرباء .
  • أدوات منزلية : مجموعة متنوعة من أطقم الطهي والحفظ والتقديم .
  • ملابس ومفروشات وأحذية .
  • كراتين رمضان 2019 .
  • مأكولات شم النسيم 2019.
  • ياميش رمضان 2019 .

عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019 عروض أولاد رجب من 15 وحتى 24 ابريل 2019

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.