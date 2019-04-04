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عرفه إخوان تعلن عن توفر كرتونة رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

اعلن ماركت عرفه إخوان عن توفر إحتياجات شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م داخل كراتين عرفه للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية , كما اعلنت لعمل الكراتين التى يطلبها العميل بحسب رغبته.

كرتونة التوفير

السعر : 45 جنية

وتتكون من السلع الاتية :

  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس ارز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس ملح 300 جرام.
  • 1 كيس صلصلة 35 ملل .
  • 1 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 زجاجة زيت 700 ملل .
  • 1 كيس سمن 55 جرام .
  • 1 علبة شاي 40 جرام.

كرتونة الخير

السعر : 65 جنية

وتتكون من السلع الاتية :

  • 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس ارز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس ملح 300 جرام.
  • 1 علبة صلصلة 200 ملل .
  • 2 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 زجاجة زيت 700 ملل .
  • 1 علبة سمن 350 جرام .
  • 1 علبة شاي 40 جرام.
  • 1 كيس لوليا 350 جرام.

كرتونة جبل الخير 10 كيلو

السعر : 130 جنية

وتتكون من السلع الاتية :

  • 2 كيس سكر 1 كيلو جرام.
  • 2 كيس ارز 1 كيلو جرام.
  • 1 كيس دقيق 1 كيلو جرام.
  • 4 كيس ملح 300 جرام.
  • 1 علبة صلصلة 200 ملل .
  • 5 كيس مكرونة 300 جرام.
  • 1 زجاجة زيت 700 ملل .
  • 1 علبة سمن 350 جرام .
  • 2 علبة شاي 40 جرام.
  • 1 كيس عدس 350 جرام.
  • 1 كيس فول 350 جرام.
  • 1 كيس لوليا 350 جرام.
  • 1 بلح ناشف 500 جرام.

عرفه إخوان تعلن عن توفر كرتونة رمضان 2019

 

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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