عرفه إخوان تعلن عن توفر كرتونة رمضان 2019

اعلن ماركت عرفه إخوان عن توفر إحتياجات شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م داخل كراتين عرفه للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية , كما اعلنت لعمل الكراتين التى يطلبها العميل بحسب رغبته.
كرتونة التوفير
السعر : 45 جنية
وتتكون من السلع الاتية :
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس ارز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس ملح 300 جرام.
- 1 كيس صلصلة 35 ملل .
- 1 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 زجاجة زيت 700 ملل .
- 1 كيس سمن 55 جرام .
- 1 علبة شاي 40 جرام.
كرتونة الخير
السعر : 65 جنية
وتتكون من السلع الاتية :
- 1 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 1 كيس ارز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس ملح 300 جرام.
- 1 علبة صلصلة 200 ملل .
- 2 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 زجاجة زيت 700 ملل .
- 1 علبة سمن 350 جرام .
- 1 علبة شاي 40 جرام.
- 1 كيس لوليا 350 جرام.
كرتونة جبل الخير 10 كيلو
السعر : 130 جنية
وتتكون من السلع الاتية :
- 2 كيس سكر 1 كيلو جرام.
- 2 كيس ارز 1 كيلو جرام.
- 1 كيس دقيق 1 كيلو جرام.
- 4 كيس ملح 300 جرام.
- 1 علبة صلصلة 200 ملل .
- 5 كيس مكرونة 300 جرام.
- 1 زجاجة زيت 700 ملل .
- 1 علبة سمن 350 جرام .
- 2 علبة شاي 40 جرام.
- 1 كيس عدس 350 جرام.
- 1 كيس فول 350 جرام.
- 1 كيس لوليا 350 جرام.
- 1 بلح ناشف 500 جرام.
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