عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys مصر من 4 الى 6 ابريل 2019

عرض خاص في اجازة نهاية الاسبوع في سبينيس ماركت مصر من الخميس 4/4/2019 م وحتى السبت 6/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة مختارة من المنتجات .

سبينيس زيت للطهي 1 لتر بسعر 15.75 جنية بدلاً من 20.25 جنية ( خصم 20% ).

سبينيس أرز 5 كيلو بسعر 43.5 جنية بدلاً من 54.15 جنية ( خصم 20 % ).

لاكتيل حليب كامل أو خالي الدسم 1 لتر بسعر 11.5 جنية بدلاً من 17.75 جنية ( خصم 35 % ).

برجر بقري أمريكانا بالتوابل الشرقية 25 قطعة بسعر 28.5 جنية بدلاً من 43.95 جنية ( خصم 35 % ).

الشروق سمر 1 كيلو بسعر 7.75 جنية بدلاً من 9.5 جنية ( خصم 15 % ).

جهينة عصير أنواع مختلفة ( ما عدا مانجو ) 1 لتر بسعر 8.25 جنية بدلاً من 10.45 جنية ( خصم 20 % ).

جهينة عصير مانجو 1 لتر بسعر 8.75 جنية بدلاً من 11.75 جنية ( خصم 25 % ).

فراخ كاملة ( 900 – 1100 جرام ) بسعر 37.95 جنية بدلاً من 47.5 جنية ( خصم 20 % ).

زبدة خليط مستوردة 1 كيلو بسعر 34.95 جنية بدلاً من 49.95 جنية ( خصم 30 % ).

مروحة حائط 18 بوصة بسعر 295 جنية بدلاً من 349 جنية ( خصم 15 % ).

مبرد مياه بسعر 1440 جنية بدلاً من 1799 جنية ( خصم 20 % ).

طقم ملاية فردي 180 سم * 240 سم ( ملاية + 1 كيس خدادية ) بسعر 95 جنية بدلاً من 129 جنية ( خصم 25 % ).

طقم كوفرتة 220 سم * 240 سم ( كوفرتة + 2 كيس خدادية ) بسعر 299 جنية بدلاً من 399 جنية ( خصم 25 % ).