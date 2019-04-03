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عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys مصر من 4 الى 6 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض خاص في اجازة نهاية الاسبوع في سبينيس ماركت مصر من الخميس 4/4/2019 م وحتى السبت 6/4/2019 م  أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة مختارة من المنتجات .

  • سبينيس زيت للطهي 1 لتر بسعر 15.75 جنية بدلاً من 20.25 جنية ( خصم 20% ).
  • سبينيس أرز 5 كيلو بسعر 43.5 جنية بدلاً من 54.15 جنية ( خصم 20 % ).
  • لاكتيل حليب كامل أو خالي الدسم 1 لتر بسعر 11.5 جنية بدلاً من 17.75 جنية ( خصم 35 % ).
  • برجر بقري أمريكانا بالتوابل الشرقية 25 قطعة بسعر 28.5 جنية بدلاً من 43.95 جنية ( خصم 35 % ).
  • الشروق سمر 1 كيلو بسعر 7.75 جنية بدلاً من 9.5 جنية ( خصم 15 % ).
  • جهينة عصير أنواع مختلفة ( ما عدا مانجو ) 1 لتر بسعر 8.25 جنية بدلاً من 10.45 جنية ( خصم 20 % ).
  • جهينة عصير مانجو 1 لتر بسعر 8.75 جنية بدلاً من 11.75 جنية ( خصم 25 % ).
  • فراخ كاملة ( 900 – 1100 جرام ) بسعر 37.95 جنية بدلاً من 47.5 جنية ( خصم 20 % ).
  • زبدة خليط مستوردة 1 كيلو بسعر 34.95 جنية بدلاً من 49.95 جنية ( خصم 30 % ).
  • مروحة حائط 18 بوصة بسعر 295 جنية بدلاً من 349 جنية ( خصم 15 % ).
  • مبرد مياه بسعر 1440 جنية بدلاً من 1799 جنية ( خصم 20 % ).
  • طقم ملاية فردي 180 سم * 240 سم ( ملاية + 1 كيس خدادية ) بسعر 95 جنية بدلاً من 129 جنية ( خصم 25 % ).
  • طقم كوفرتة 220 سم * 240 سم ( كوفرتة + 2 كيس خدادية ) بسعر 299 جنية بدلاً من 399 جنية ( خصم 25 % ).

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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