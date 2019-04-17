عرض بيم BIM ماركت – الخميس 18 ابريل 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من الخميس 18/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم .

منتجات عروض بيم الاثنين ( عرض الاسبوع )

شاشة ليد 32 بوصة ريسيفر داخلي سامسونج بسعر 3399 جنية .

شانون بابلي الهلال والنجمة بسعر 249.95 جنية .

دورق بلاستيك مدستار 2 لتر بسعر 14.95 جنية .

بولة بلاستيك مدورة كبيرة بسعر 12.95 جنية .

بولة بلاستيك مدورة وسط بسعر 8.95 جنية .

بولة بلاستيك مدورة صغيرة بسعر 3.95 جنية .

طقم عشاء لومينارك 18 قطعة بسعر 279.95 جنية .

طقم جرانيت 7 قطع ( حلة 20 سم / حلة 22 سم / حلة 26 سم / مقلاية 28 سم ) فاليز بسعر 999 جنية .

حلة استانلس زينوكس مقاس 36 بسعر 699 جنية.

لبانة استانلس زينوكس 16 سم بسعر 189.95 جنية .

سلم معدني هوم ماكس بسعر 279.95 جنية .

غلاية مياة استانلس سبارو بقوة 1500 واط وسعة 1.5 لتر.

طقم ثلاجة مدستار 3 علبة بسعر 26.95 جنية .

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