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عرض بيم BIM ماركت – الخميس 18 ابريل 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من الخميس 18/4/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم .

منتجات عروض بيم الاثنين ( عرض الاسبوع )

  • شاشة ليد 32 بوصة ريسيفر داخلي سامسونج بسعر 3399 جنية .
  • شانون بابلي الهلال والنجمة بسعر 249.95 جنية .
  • دورق بلاستيك مدستار 2 لتر بسعر 14.95 جنية .
  • بولة بلاستيك مدورة كبيرة بسعر 12.95 جنية .
  • بولة بلاستيك مدورة وسط بسعر 8.95 جنية .
  • بولة بلاستيك مدورة صغيرة بسعر 3.95 جنية .
  • طقم عشاء لومينارك 18 قطعة بسعر 279.95 جنية .
  • طقم جرانيت 7 قطع ( حلة 20 سم / حلة 22 سم / حلة 26 سم / مقلاية 28 سم ) فاليز بسعر 999 جنية .
  • حلة استانلس زينوكس مقاس 36 بسعر 699 جنية.
  • لبانة استانلس زينوكس 16 سم بسعر 189.95 جنية .
  • سلم معدني هوم ماكس بسعر 279.95 جنية .
  • غلاية مياة استانلس سبارو بقوة 1500 واط وسعة 1.5 لتر.
  • طقم ثلاجة مدستار 3 علبة بسعر 26.95 جنية .

 

عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019

عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019

عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 18 ابريل 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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