عاجل : سعر الدولار اليوم يشهد ارتفاعاً مقابل الجنية بعد هبوط منذ فترة الجمعة 14-6-2019

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعاً ملحوظاً إلى حد ما مقارنة بالأسابيع الماضية القليلة أمام عملة الجنية المصري ، حيث وصل الدولار إلى 16.72 جنية وذلك في البنك العربي الأفريقي ، ووصل الى 16.778 جنية مصري في بنك الإسكندرية في أسعار الشراء ، هذا وقد شهدت اليوم حركة الدولار أما الجنية استقراراً ملحوظاً في البنوك المصرية ، وننشر لكم إحصائيات البنوك المصرية لأسعار الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

على الرغم ممن ارتفاع الدولار الملحوظ إلى أنه قد صرد خبير مصرفي بأن سعر الدولار سيستمر في التراجع إلى ما دون إلى 16 جنية مقارنة بالجنية المصري ، نظراً لزيادة تحويلات المصريين للعملة الدولارية بالخارج مع ارتفاع إيرادات قناة السويس وأيضاً أرباح قناة السويس الجدية ، الأمر الذي يعني بأن سعر الدولار سيشهد استقراراً لخال الفترة الحالية تقريباً ، وفيما أكد بنك الاستمرار بأن تدفقات العملات الخضراء لبنوك المصرية سيؤدي إلى ارتفاع عملة الجنية أمام الدولار ، ويذكر بأن التدفقات الأجنبية قد بلغت 4.47 مليار دولار الى داخل جمهورية مصر العربية في مايو 2019 ، ومع استمرار الوضع كالتالي فإن خبراء المصارف يتوقعوا أن يستمر تراجع الدولار أما الجنية في الأشهر المقبلة.

سعر الدولار لحظة بلحظة

يتم مراقبة السوق عبر صفحتنا خلال صفحتي على موقع نجوم مصرية ، نظراً للسعر المتغير فيتم متابعة الأسعار لحظياً في سوق البورصات المالية العالمية والمصرية ونشرها لكم توقعات الخبراء أيضاً ، حيث يعد انخفاض الدولار خلال الست اشهر الماضية إلى ما دون 126 قرشاً حيث هبط إلى 16.74 دون أي مبررات تستدعي انخفاضه بهذا الشكل الأمر الذي جعل الخبراء يغيرون من توقعات الصعود إلى مؤشرات الانخفاض ويتوقعوا أن ينخفض إلى ما دون أل 16.50 جنيهاً .

بينما توقع خبراء آخرون أن توقعات عوده الدولار للصعود واردة جداً مع ازدهار حركة الاستيراد مجدداً ويتوقعوا ان يشهد الصعود إلى أرقام لم يصل لها خلال الست اشهر المقبلة .

ما بين التوقعات ننشر لكم لحظياً ما يحدث فعلياً في أسواق الماليات لتكونوا على دراية شكراً لكم #مريم

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