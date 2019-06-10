تتغلب الحيرة لدى الكثير ممن يرغب بالاستثمار في مصر، وفي ظل وجود مجموعة كبيرة من الفرص بالإضافة إلى التحديات المتواجدة، إلا أن هناك بعض من الفرص الاستثمارية والتي لا تتطلب مجهود كبير أو رأس مال كبير أيضاً، وتختلف التحديات التي تواجها المستثمر بعدة عوامل ومنها مثلاً مدى تقبل المستثمر لعامل المخاطرة وكذلك تقبله لسرعة تسييل رأس ماله، وسوف نوضح تفصيلاً عن افضل طرق الاستثمار في مصر والفرق بين الاستثمار في الشهادات والذهب والبورصة والعقارات وغيرها، واستخدام افضل أداة استثمار تناسب رأس المال وطبيعة المستثمر.

الذهب والبورصة والعقارات أيهما أفضل

المستثمر المصري البسيط لديه مجموعة مختلفة من أدوات الاستثمار في مصر ومن بينها إنشاء مشروع صغير خاص – البورصة – شهادات البنوك – العقارات – الذهب وتختلف طبيعة المواطن بالتأكيد فهناك بعض المستثمرين لا يتقبلون المخاطرة، وهناك من يحتاج سرعة السيولة وغيرها.

الاستثمار في البورصة

الاستثمار في البورصة ليس بالسهل وبداية لا ينصح لمن ليس لديهم خبرة في عالم البورصة والأسهم السندات الاستثمار بدون خبير مختص، وكذلك الذين لا يتقبلون المخاطرة أيضاً.

الاستثمار في الشهادات

هناك مجموعة من الشهادات تعطي لأصحابها عوائد شهرية، وهناك بعض الشهادات تمنح عائد ربع سنوي وهى مناسبة للكثير وذلك لأنها تعطي فائدة ما بين 15.25% إلى 15%، وهى ضمن أدوات الاستثمار المضمونة، بالإضافة إلى أنها سريعة السيولة وذلك بعد مرور مدة 6 اشهر على الأقل، هذا بالإضافة إلى إمكانية السحب على المكشوف بضمان تلك الشهادات، ومدة الاستثمار في الشهادات ثلاث سنوات، وكذلك يمكن الاستثمار في الشهادات المتغيرة وهى شهادات غير ثابتة الفائدة ومتوسط الفائدة 17% تقريباً.

الاستثمار في اذون الخزانة

اذون الخزانة هى أوراق مالية يتم طرحها من قبل البنك المركزي أو وزارة المالية بفوائد معينة، وتستثمر البنوك نسبة تقدر بـ 40% من إجمالي الأصول في اذون الخزانة، كما هناك مجموعات من الأفراد تستثمر في اذون الخزانة.

الاستثمار في العقار

يوضح رئيس غرفة التطوير العقاري عن فرص الاستثمار العقاري وعلى أن هناك مجموعة من المستثمرين في العقارات يدفعون مقدم في الوحدات العقارية ومن ثم يعملون على إعادة بيعها وهذه الطريقة أصبحت غير مجدية في الأيام القادمة في سوق العقار، حيث كانت هذه الطريقة مربحة في السنوات العشر السابقة إلى حد كبير، وهى غير مجدية في الفترات القادمة، وبالتالي ففي حالة الرغبة في شراء العقار يجب على المستثمر أن يكون لديه القدرة على استكمال أفساط العقار والانتهاء من تسديد السعر كاملاً ثم بعدها يعمل على إعادة بيع العقار.

أما عن تقدرات مكاسب العقار لمن يرغب بدخول سوق الاستثمار العقاري في هذه الفترة من العام 2019، فهى من افضل نقطة دخول السوق، وذلك للأسباب التالية:

حدثت منافسة كبيرة في الفترات السابقة.

تشبع السوق العقاري بمجموعة كبيرة من العروض.

طول مدة التقسيط.

وهذا الأمر لا يستمر لفترات طويلة، حيث تعتبر فرصة تقسيط العقار لمدة 8 سنوات التي تطرحها بعض الشركات الآن هى من الفرص الجيدة، حيث كان الاستثمار العقاري في العشر سنوات السابقة ما بين 2008 – 2018 يحقق عائد 50% سنوياً، وأما بالنسبة للسنوات القادمة فمن المتوقع أن يحقق 25% سنوياً.

الاستثمار في الذهب

هناك نوعين من الاستثمار في الذهب في مصر وهما استثمار طويل الأجل واستثمار قصير الأجل حيث يوضع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات أن هذين النوعين من الاستثمار في الذهب مناسبين تماماً لتحقيق ربح، وهى لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة.

تأتي هذه العملية في شراء الذهب بسعر اليوم وقت انخفاضه، ثم متابعة أسعار الذهب اليومية بعدها بأيام إلى أن يرتفع سعر الذهب وبالتالي يعمل المواطن على بيع كمية الذهب المشتراه، أو الاستثمار إلى فترات طويلة.

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