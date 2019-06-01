صيادون يوضحون أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المصرية مع قرب حلول عيد الفطر

تشهد أسعار الأسماك في الأسواق المصرية هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا، ويتساءل الكثير من المصريين عن أسباب هذا الارتفاع الذي تشهده أسواق الأسماك في مصر، حيث ارتفعت أسعار الأسماك ما يقرب من 10 جنيهات على الأقل في الأسواق المصرية.

وفي هذا المقال اجرينا حوار مع مجموعة من الصيادين وتجار الأسماك لنتعرف منهم عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في مصر في شهر الصيف بصفة عامة، وفي شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك بصفة خاصة.

ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق في موسم الصيف

في البداية يقول الحاج قرني سيد عويس، 60 عام، صياد من مركز ناصر محافظة بني سويف، يرجع ارتفاع أسعار الأسماك في فصل الصيف بصفة عامة إلى ارتفاع منسوب النيل عنه في فصل الشتاء الذي ينحصر فيه منسوب النيل، ومع ارتفاع منسوب النيل في شهر الصيف يعزف الصيادين عن صيد الأسماك لان فصل الصيف ليس موسم الصيد عندهم هذا بالنسبة للصيادين في النيل وصيادين السمك النيلي.

ويضيف الحاج قرني قائلا أن الصيادين في موسم الصيف يقومون بصيد الإستاكوزا من النيل ومن المصارف ويبتعدون عن صيد اسماك النيل وذلك لعدم تواجدها وصعوبة صيدها بسبب ارتفاع منسوب النيل مما يجعل الصيد بالنسبة للصيادين .

ارتفاع أسعار الأسماك في مصر قرب حلول عيد الفطر المبارك

أما عن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المصرية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك يقول الحاج احمد روبي 50 عام من مركز ناصر محافظة بني سويف، أن المصريين يعتادون في عيد الفطر المبارك على اكل جميع أنواع الأسماك وربما يرجع ذلك إلى انه عادة مصرية قديمة وهي تناول الأسماك في الأعياد فنجدهم يتناولون الأسماك في عيد شم النسيم.

ويضيف الحاج احمد روبي أن المصريين أو المسلمين بصفة عامة لا يفضلون تناول الأسماك في رمضان أو في الصوم وذلك لأنه يجعلهم يشعرون بالعطش، فيعزفون عن تناوله طوال الشهر ويفضلون تناول اللحوم والدواجن عن الأسماك، ومع قدوم عيد الفطر وبعد انتهاء فترة الصوم يقبل المصريين على تناول الأسماك سواء كانت المملحة أو الأسماك النيلية أو الأسماك البحرية.

تجار الأسماك يوكدون ارتفاع أسعار الأسماك

وأكد تجار الأسماك في مصر وفي الأسواق المصرية ارتفاع أسعار الأسماك ويقول الحاج احمد أبو صلاح تاجر اسماك من مركز العياط محافظة الجيزة أن الأسماك النيلية البلدي ارتفعت أسعارها ولك لعدم توافرها أو عدم تواجدها في الأسواق بكميات كبيرة مثل فصل الشتاء، فارتفع سعر الكيلو البلطي البلدي إلى 40 جنية بينما وصل سعر كيلو البلطي المزارع إلى 30 جنية تقريبا .

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