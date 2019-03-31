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شنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت أسواق فتح الله في مصر عن توفر شنط رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

مكونات شنطة الخير الاساسية بسعر 47 جنية

تضم 6 سلع اساسية وهي:

  • كيس سكر 1 كيلو .
  • كيس أرز 1 كيلو .
  • كيس مكرونة 300 جرام.
  • برطمان صلصة 280 جرم.
  • زيت خليط 700 مل.
  • كيس بلح ناشف 500 جرام.

شنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

مكونات شنطة الخير المميزة بسعر 110 جنية

تضم الشنطة عدد 12 سلعة اساسية ورمضانية وهم :

  • علبة سمنة نباتي 600 جرام.
  • زجاجة زيت خليط 700 ملل .
  • كيس سكر 1 كيلو .
  • كيس أرز 1 كيلو .
  • كيس مكرونة 300 جرام.
  • كيس بلح ناشف 1 كيلو .
  • برطمان صلصة 280 جرام.
  • علبة فول مدمس 400 جرام.
  • 2 كيس جوز هند 125 جرام.
  • كيس عدس 400 جرام.
  • لفة قمر الدين 400 جرام.
  • كيس زبيب 250 جرام.

شنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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