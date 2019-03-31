شنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

أعلنت أسواق فتح الله في مصر عن توفر شنط رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

مكونات شنطة الخير الاساسية بسعر 47 جنية

تضم 6 سلع اساسية وهي:

كيس سكر 1 كيلو .

كيس أرز 1 كيلو .

كيس مكرونة 300 جرام.

برطمان صلصة 280 جرم.

زيت خليط 700 مل.

كيس بلح ناشف 500 جرام.

مكونات شنطة الخير المميزة بسعر 110 جنية

تضم الشنطة عدد 12 سلعة اساسية ورمضانية وهم :