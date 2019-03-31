شنطة رمضان 2019 من فتح الله جملة ماركت

أعلنت أسواق فتح الله في مصر عن توفر شنط رمضان لعام 1440 هـ / 2019 م للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يومالثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
كل عام وانتم بخير
مكونات شنطة الخير الاساسية بسعر 47 جنية
تضم 6 سلع اساسية وهي:
- كيس سكر 1 كيلو .
- كيس أرز 1 كيلو .
- كيس مكرونة 300 جرام.
- برطمان صلصة 280 جرم.
- زيت خليط 700 مل.
- كيس بلح ناشف 500 جرام.
مكونات شنطة الخير المميزة بسعر 110 جنية
تضم الشنطة عدد 12 سلعة اساسية ورمضانية وهم :
- علبة سمنة نباتي 600 جرام.
- زجاجة زيت خليط 700 ملل .
- كيس سكر 1 كيلو .
- كيس أرز 1 كيلو .
- كيس مكرونة 300 جرام.
- كيس بلح ناشف 1 كيلو .
- برطمان صلصة 280 جرام.
- علبة فول مدمس 400 جرام.
- 2 كيس جوز هند 125 جرام.
- كيس عدس 400 جرام.
- لفة قمر الدين 400 جرام.
- كيس زبيب 250 جرام.
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