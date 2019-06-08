شروط عمل بطاقة تموين للأفراد ساقطي القيد وغير موجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا

يبحث الكثير من المصريين في الوقت الحالي عن تظلمات بطاقة التموين 2019 دعم مصر وعن موقع وزارة التموين، ولقد نشرنا بعض المعلومات الخاصة بهذا الشأن ولكن هذا لا يمنع أننا سنقوم بنشر مجموعة من أهم شروط من أجل عمل بطاقة تموين للأفراد ساقطي القيد والغير موجودين في أي بطاقة تموينية في هذا المقال ولابد من ذكرهم وهم 7 أصناف من المصريين كالتالي.

الأفراد الذين يمكن لهم عمل بطاقة تموين جديدة

1- من يحصلون على معاش مبارك والسادات وتكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

2- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

3- القصر الذي ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.

4- الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذي لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.

5- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص الذي لا يزيد اجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.

6- السائقون والعمال والعمالة الموسمية والحرفيون وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه بموجب بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية.

7- أصحاب الأمراض المزمنة وذو الاحتياجات الخاصة (دون التقيد بالدخل ) أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصى للدخل.

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المستندات المطلوبة لعمل بطاقة تموين للأفراد ساقطي القيد وغير موجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا

1- صورة الرقم القومي لجميع الأفراد بحد أقصى أربعة أفراد فقط بطاقة رب الأسرة، وباقي الأفراد الثلاثة، أو شهادة ميلاد كمبيوتر للقصر.

2- صورة قسيمة الزواج.

3- إيصال نور.

4- رقم المحمول لرب الأسرة.

5- صورة عقد إيجار.

6- المستند الذي يدل على قيمة الدخل سواء مفردات المرتب أو بيان المعاش أو البحث الاجتماعي للحالات المطلوب منها بحث اجتماعي.

ملحوظة: لا يحق لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، والصيادلة، والمهندسين، والمحامين، وأصحاب المشاريع الذي لهم بطاقة ضريبية لا يحق لهم عمل بطاقة تموين لأول مرة في حالة ساقطي القيد الغير موجودين في أي بطاقة تموينية.

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