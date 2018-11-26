شروط الخاصة بإضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة والأوراق المطلوبة

حيث أعلن المتحدث باسم وزارة التموين في برنامج تليفزيوني عن بداية التحديث للبطاقات بإضافة المواليد الجدد إليها للمواليد من عام 2005 وحتى 2015، حيث يشمل ما يقرب من 15 مليون مستفيد من الدعم على البطاقات التموينية بما يقرب من 750 مليون جنيه شهريا.

شروط الخاصة بإضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة

أولاً يتم إضافة المواليد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة. أن يكون من مواليد 1 يناير 2005 وحتى 31-21-2015. كما يضاف المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والعمالة الموسمية. ويضاف أيضاً العاملين بالحكومة والقطاع الخاص الذي يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه. حيث أن التحديث يتم بالبطاقات لمدة 3 شهور 12 أسبوع.

حيث أن وزارة التموين تقوم بالصرف للمقررات التموينية للمواطنين شهرياً بأسعار خاصة ولا تسمح ببيع السلع خارج نطاق التموين وتسعى لتنقية جميع البطاقات من الفئات الغير مستحقة.

كذلك من الشروط الخاصة بالتجديد لبطاقات التموين واستحقاقها أن يقوم المستفيد بتنقية البطاقة من الوفيات والأشخاص المسافرين أو الزواج أو الطلاق والتي لا يمكن له الصرف منها في حاله التلاعب.

خطوات إضافة المواليد للبطاقة التموينية