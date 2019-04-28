شروط التقديم على قرض بنك التسليف الجديدة ” بنك التنمية الاجتماعي”

بنك التسليف، من البنوك السعودية التي قدمت العديد من المزايا لمشتركيها ومن القروض الاجتماعية لذا أطلق عليه مؤخراً بنك التنمية الاجتماعي لما له دور في تنمية المجتمع السعودي خاصاً ذوي الدخل المنخفض والأسر الأشد احتياجاً وتنوعت القروض بين قروض موجهة للزواج الحديث ومنها للمشاريع مثال مشروع السيارات ذات تطبيقات الهاتف ومنها العديد والعديد من القروض التي سنطرحها في مقالات منفصله نظراً لما تحتويه من شروط خاصة وشروط عامة واليوم موضوع مقالنا عن الشروط العامة التي يتطلبها التقديم على قرض بنك التسليف، ثم نتبعه بمقالات لشروط كل قرض من القروض على حده.

شروط قروض بنك التسليف السعودي

شرط السن: يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عام.

شرط الراتب: يختلف الحد الأدنى لقبول قرض بنك التسليف بحسب الغرض من القرض أي قرض زواج أو سيارة أو ترميم.

شرط الجنسية: يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض بنك التسليف سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين.

الوظائف: تتنوع القروض لشمل الجميع ممن تنطبق عليهم شروط بنك التنمية الاجتماعي ما بين موظفين حكومة أو قطاع خاص.

شرط للنساء: لا يعد هناك شروط خاصة بالنساء فالقروض تشتمل على ربات البيوت والموظفات من المعيلات والمطلقات والأرامل.

شروط خاصة: وهي تشمل المتقاعدين من العسكريين ومن العامة ممن تنطبق عليهم شروط السن والراتب والحالة الاجتماعية.

متى يمكنني التقدم للحصول على قرض بنك التسليف؟

يستطيع الجميع من الأسر ذات الدخل المنخفض التقديم على قرض بنك التسليف طالما لا يتعدى الراتب 10 آلاف ريال وهناك بعض القروض أن لا يتعدى الراتب ثلاثة آلاف ريال، ربات البيوت من المعيلات تسطيع التقديم على قرض من بنك التسليف، من لدية منزل ويرغب في ترميمه يمكنه أيضاً الحصول على قرض الترميم، المتزوجين حديثاً يمكنهم كذلك الحصول على قرض لبداية حياة زوجيه بدون مشاكل مادية معقده، حيث يمتد فترة التقسيط إلى خمسه سنوات وبدون فوائد بنكية، تابعونا لمزيد من المعلومات عن قروض بنك التسليف بداية من التسجيل وحتى التقديم على أي من القروض التي ترغبون في الحصول عليها.

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