سعر نماذج كرتونة رمضان 2019 من اولاد رجب

أعلنت سلسلة ماركت اولاد رجب في مصر عن توفر نماذج كراتين رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .
كرتونة أهل الخير
السعر : 49.95 جنية
الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :
- زيت خليط 700مللي .
- سمن 350 جم.
- أرز فاخر 1 كيلو جرام.
- مكرونة 300 جرام .
- سكر 1 كيلو جرام.
- صلصلة 280 جرام.
- شاي 40 جرام.
كرتونة أهل الكرم
السعر : 59.95 جنية
الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :
- زيت خليط 700مللي .
- سمن 600 جم.
- أرز فاخر 1 كيلو جرام.
- مكرونة 400 جرام .
- سكر 1 كيلو جرام.
- صلصلة 300 جرام.
- شاي 40 جرام.
كرتونة العيلة
السعر : 88.95 جنية
الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :
- روابي سمنة 750 جرام .
- حلوة زيت خليط 750 مللي .
- اكسترا أرز 1 كيلو جرام.
- الملكة مكرونة 1 كيلو جرام .
- الاسرة سكر 1 كيلو جرام .
- جاردينو صلصة320 جرام.
- شاي ناعم 100 جرام.
- تمر جاف فاخر 400 جرام.
طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .
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