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سعر نماذج كرتونة رمضان 2019 من اولاد رجب

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلنت سلسلة ماركت اولاد رجب في مصر عن توفر نماذج كراتين رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

كرتونة أهل الخير

السعر : 49.95 جنية

الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :

  • زيت خليط 700مللي .
  • سمن 350 جم.
  • أرز فاخر 1 كيلو جرام.
  • مكرونة 300 جرام .
  • سكر 1 كيلو جرام.
  • صلصلة 280 جرام.
  • شاي 40 جرام.

كرتونة أهل الكرم

السعر : 59.95 جنية

الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :

  • زيت خليط 700مللي .
  • سمن 600 جم.
  • أرز فاخر 1 كيلو جرام.
  • مكرونة 400 جرام .
  • سكر 1 كيلو جرام.
  • صلصلة 300 جرام.
  • شاي 40 جرام.

كرتونة العيلة

السعر : 88.95 جنية

الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :

  • روابي سمنة 750 جرام .
  • حلوة زيت خليط 750 مللي .
  • اكسترا أرز 1 كيلو جرام.
  • الملكة مكرونة 1 كيلو جرام .
  • الاسرة سكر 1 كيلو جرام .
  • جاردينو صلصة320 جرام.
  • شاي ناعم 100 جرام.
  • تمر جاف فاخر 400 جرام.

سعر نماذج كرتونة رمضان 2019 من اولاد رجب

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019  , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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