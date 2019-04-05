سعر نماذج كرتونة رمضان 2019 من اولاد رجب

أعلنت سلسلة ماركت اولاد رجب في مصر عن توفر نماذج كراتين رمضان 1440 هـ / 2019 م في فروعه المختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية .

كرتونة أهل الخير

السعر : 49.95 جنية

الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :

زيت خليط 700مللي .

سمن 350 جم.

أرز فاخر 1 كيلو جرام.

مكرونة 300 جرام .

سكر 1 كيلو جرام.

صلصلة 280 جرام.

شاي 40 جرام.

كرتونة أهل الكرم

السعر : 59.95 جنية

الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :

زيت خليط 700مللي .

سمن 600 جم.

أرز فاخر 1 كيلو جرام.

مكرونة 400 جرام .

سكر 1 كيلو جرام.

صلصلة 300 جرام.

شاي 40 جرام.

كرتونة العيلة

السعر : 88.95 جنية

الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الاتية :

روابي سمنة 750 جرام .

حلوة زيت خليط 750 مللي .

اكسترا أرز 1 كيلو جرام.

الملكة مكرونة 1 كيلو جرام .

الاسرة سكر 1 كيلو جرام .

جاردينو صلصة320 جرام.

شاي ناعم 100 جرام.

تمر جاف فاخر 400 جرام.

طبقاً للحسابات الفلكية سيكون أول ايام شهر رمضان 1439 هـ يوافق يوم الخميس الاثنين 6 مايو 2019 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , ليكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 م , ولكن هذه الحسابات لا تغني عن الرؤية الشرعية التى تتولى مهمتها دار الإفتاء المصرية .

كل عام وانتم بخير

رسائل جمعة مباركة للحبيب والأصدقاء وأجمل تهنئة يوم الجمعة