استقرار أسعار الحديد في مصر: سعر طن الحديد في مصر اليوم الأحد 31-3-2019

سعر طن الحديد في مصر هو واحد من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها المواطن العادي، فارتفاع وانخفاض سعر الحديد يؤثر بصورة كبيرة على أسعار العقارات، التي شهدت زيادة كبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية، نتيجة لارتفاع سعر الحديد، وسوف نتابع معكم أولا بأول أخر سعر طن الحديد في مصر.

سعر طن الحديد في مصر

شهدت مواد البناء بصفة عامة و الحديد بشكل خاص أرتفاع ملحوظ في الأسعار، علي مدار عامين حيث سجل سعر طن الحديد 8 الآف و573جنيه في شهر نوفمبر عام 2016، بينما وصل سعر طن الحديد إلي 12آلف و 220 جنيه في أبريل الماضي ، أي بمعدل زيادة 4آلاف جنيه تقريبا، وذلك نتيجة أرتفاع سعر (البليت)، وهي المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد، منذ ما يقرب من شهر تقريبا.

ويذكر أن الارتفاع في سعر الحديد نتيجة للزيادة في سعر البليت الذي يتم استيراده من الولايات المتحدة، والتي تعتبر أكبر الدول المصدرة للحديد الخردة الذي يدخل في صناعة الحديد، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرضه لضرائب جديدة على تصديره.

وهذا هو جدول يوضح أخر أسعار طن الحديد في مصر وسوف نقوم بتحديثه بصورة مستمرة.

اسم الشركة اسم المنتج السعر شركة حديد عز الدخيلة 11750 جنيه عز 11750 جنيه شركة حديد عطية عطية 11600 جنيه شركة حديد بشاي بشاي 11650 جنيه الشركة الوطنية للصلب العتال 11600 جنيه شركة حديد المصريين المصريين 11600 جنيه شركة حديد المراكبي المراكبي 11650 جنيه شركة حديد الكومي الكومي 11600 جنيه

توقعات سعر الحديد بعد رفع سعر الوقود

صرح أحمد الزيني رئيس شعبة البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع أسعار الوقود في مصر، سوف تؤدي إلى رفع سعر مواد البناء في مصر بنسبة طفيفة لا تتعدي 5%، حيث أن سعر الحديد يتوقف فقط على سعر البليت في الخارج الذي يتحدد حسب الأسعار العالمية.

تحديث: قامت شركات الحديد في مصر، بتخفيض أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الجاري، بقيمة تتراوح ما بين 325 جنيه و600 جنيه للطن الواحد.

تحديث 30-1-2019: تسيطر حالة من الاستقرار بصورة ملحوظة على أسعار مواد البناء بصورة عامة في الأسواق المحلية المصرية حتي الآن، وفي حالة حدوث أي جديد سوف نوافيك بالأسعار الجديدة.