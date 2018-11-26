سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في السوق السوداء

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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في السوق السوداء
سعر صرف الليرة السورية اليوم

نقدم لكم أحدث سعر الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في سورية اليوم، وفق آخر سعر معلن للتصريف من قبل المصرف المركزي السوري لتحديد سعر العملات الدولية، وكذلك سعر بيع وشراء الدولار واليورو والعملات الأجنبية في السوق السوداء لتجارة العملة، حيث  تشهد حاليا أسعار العملات في الداخل السوري بعض الاستقرار النسبي، حيث تمثل أسعار تصرف العملات أحد أهتمامات المواطنين في الداخل والمهاجرين في الخارج، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة منذ ما يزيد عن سبعة سنوات، حيث شهدت العملة السورية تقلبات في الأسعار طوال تلك المدة، كما نستعرض معكم قواعد وإجراءات المصرف المركزي الخاصة بالحوالات الخارجية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

البداية مع الدولار الأمريكي مقابل العملة السورية في المصرف المركزي، حيث حدد المصرف سعر الدولار 435 ليرة للشراء مقابل 438 ليرة للبيع، بينما ارتفع السعر في السوق السوداء في سوريا ليصل إلى 490 للشراء مقابل 493 لبيع الدولار.

مع ملاحظة أن أسعار بيع الدولار في السوق السوداء قد تختلف من مدينة إلى أخرى، فالرقم مجرد مؤشر على سعر بيع وشراء الدولار والأمر يرجع في النهاية لتاجر العملة والبائع ووقت عملية البيع.

 

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

العملة الثانية في الأهمية للمواطن السوري هي اليورو الأوروبي، حيث حدد المركزي سعر تصرف اليورو للشراء عند 493.05 ليرة وسعر البيع عن 496.52 ليرة لكل يورو، لكن في السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية ارتفع سعر الشراء ليصل إلى 553 ليرة أما سعر البيع فاستقر عند 558 ليرة سورية.

 

أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في سورية السوق السوداء

نقدم لكم من خلال الجداول التالي الأسعار الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وكذلك العربية في السوق السوداء بالجمهورية العربية السورية وفق آخر تحديثات عن الأسعار متاحة حتى الآن

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع
الدولار الأمريكي 435 438 490 493
اليورو 493.05 496.52 553 558
الجنيه الاسترليني 619 629
الليرة التركي 92 94
الدولار الكندي 366 372
كورونا السويد 53 54
كورونا النرويج 56 57
كورونا الدنمارك 73 75
العملة سعر الشراء سعر البيع
الجنيه المصري 26 27
الريال السعودي 129 131
الدرهم الإماراتي 131 134
الريال القطري 133 135
الدينار الأردني 686 695
الدينار الكويتي 1600 1620
الدينار الليبي 347 352
الدينار البحريني 1290 1308
الريال العماني 1263 1280

 




     