أسعار صرف الدولار والعملات في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 27-11-2018

سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع أسعار صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم مقابل الجنيه المصري، خاصة سعر صرف الدولار واليورو، حيث يعتبر البنك الأهلي واحد أقدم بنك في تاريخ مصر حيث أنشئ في عام 1898 ميلادية، ويتميز البنك بتوافر شبكة فروع في جميع محافظات الجمهورية، تعمل على خدمة عملائه الذين يتوافدون عليه بشكل يومي، كما تتوجد لها فروع في الخارج في عدة دول، كما يستحوذ البنك على حصة تبلغ نحو 25% من مجمل المركز المالي الخاص بجميع أعضاء الجهاز المصرفي المصري.

سعر اليورو والدولار في البنك الأهلي المصري الثلاثاء

يقدم البنك خدمات صرف العملات لأغلب وأشهر العملات الأجنبية في مصر، وقد بلغ سعر اليورو في البنك اليوم 20.10 للشراء ليرتفع إلى 20.28 جنيه للبيع، أما العملة الأولى على مستوى التبادل التجاري فقد بلغ سعر شراء الدولار 17.78 ليرتفع إلى 17.88 للبيع مقابل الجنيه المصري، ليستقر بذلك سعر الورقة الخضراء في البنك الأهلي منذ عدة أيام متتالية، ويمكن للزائر متابعة أسعار صرف باقي العملات عبر الجدول التالي.

أسعار صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

هذا الجدول يتضمن أسعار صرف العملات المعلن عنها من قبل البنك الأهلي وفق آخر تحديث له

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 17.78 17.88 يورو 20.10 20.28 جنيه استرليني 22.64 22.94 دولار كندي 13.39 13.59 فرنك سويسري 17.77 17.92 دولار أسترالي 12.82 12.99 ريال سعودي 4.75 4.78 دينار كويتي 58.42 58.82 درهم إماراتي 4.84 4.86 دينار بحريني 47.14 47.42 ريال عماني 46.18 46.44 ريال قطري 4.61 4.91 دينار اردني 25.04 25.21

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البنك الأهلي يعلن عن قيمة تحويلات العملات الأجنبية

أعلن نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيي أبو الفتوح خلال تصريحات صحفية له عن تأيده لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات مشيراً إلى أن هذا الأمر كان يعد ضرورة لتحسين مستوى الاقتصاد، وأوضح السيد نائب رئيس البنك أن العاملين المصريين في الخارج قد قاموا بجراء تحويلات نقدية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2017 تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار، وأكد أبو الفتوح أنه لا يوجد أي قيود على تلك التحويلات ويمكن لمستقبلها سحبها أو إيداعها بأي عملة يريدها.